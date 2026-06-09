باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسن‌پور، معاون ارزیابی و انطباق اداره‌کل استاندارد استان البرز، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» گفت: خدمات استاندارد از بدو تولد تا پایان عمر افراد در جریان است و در بسیاری از وسایل و فعالیت‌های روزمره مردم، نشانه‌ها و الزامات استاندارد دیده می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان البرز در برنامه امروز البرز افزود: این استان به دلیل استقرار واحدهای متعدد تولیدی، به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود و به همین دلیل نظارت بر رعایت استانداردها در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

حسن‌پور با بیان اینکه استانداردها به دو دسته اجباری و غیر اجباری تقسیم می‌شوند، گفت: استانداردهای اجباری عمدتاً در حوزه‌هایی تعریف می‌شوند که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط مستقیم دارند. همچنین کالاهای تولید داخل، واردات و صادرات نیز بر اساس اهمیت و تعداد، در چارچوب استانداردهای مشخص مورد ارزیابی و دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

وی با حضور در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: استاندارد تنها به محصولات محدود نمی‌شود و در حوزه خدمات نیز کاربرد دارد؛ به‌عنوان نمونه آسانسورها و تجهیزات شهربازی از جمله خدماتی هستند که مشمول استانداردهای اجباری هستند.

معاون ارزیابی و انطباق اداره‌کل استاندارد البرز در برنامه تلویزیونی افزود: واحدهای تولیدی که محصولات یا خدمات مشمول استاندارد اجباری دارند، پیش از تولید انبوه باید به اداره کل استاندارد مراجعه کرده و فرایند دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد را طی کنند. در این مسیر ارائه مدارک و مستندات فنی و طی مراحل احراز صلاحیت ضروری است.

به گفته وی، پس از صدور پروانه استاندارد، نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و بازرسی‌های هدفمند، نمونه‌برداری و ارزیابی‌های دوره‌ای برای اطمینان از حفظ کیفیت و رعایت الزامات استاندارد انجام می‌شود.

حسن‌پور در ادامه درباره استاندارد آسانسورها در برنامه سیمای البرز گفت: به طور معمول دو نوع آسانسور کششی و هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آسانسورهای کششی، حرکت کابین از طریق موتور و سیستم کشش انجام می‌شود و در آسانسورهای هیدرولیکی نیز حرکت به وسیله جک‌های هیدرولیکی صورت می‌گیرد.

وی به مجری سیمای البرز افزود: سازمان ملی استاندارد هر دو نوع آسانسور را مشمول استاندارد اجباری دانسته است و پیش از بهره‌برداری از آسانسور، مالکان باید در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و مدارک لازم را ارائه دهند تا پس از طی مراحل بازرسی، گواهی ایمنی آسانسور صادر شود.

معاون اداره‌کل استاندارد البرز در برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: اعتبار گواهی ایمنی آسانسور یک‌ساله است و پیش از پایان این مدت باید تمدید شود. تجهیزات شهربازی نیز روند مشابهی دارند و هر ساله توسط شرکت‌های بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند.