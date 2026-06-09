باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -منابع آگاه به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد و دو خدمه آن نجات یافتند.

منابع به این روزنامه آمریکایی ادعا کردند که «هنوز مشخص نیست که آیا بالگرد آپاچی توسط آتش ایرانی‌ها سرنگون شده، دچار نقص فنی شده یا مشکل دیگری داشته است.»

این روزنامه اعلام کرد که برای اظهار نظر در مورد این حادثه با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تماس گرفته است، اما هنوز هیچ به‌روزرسانی در مورد این حادثه منتشر نشده است.

درخواست‌های دیگری برای اظهار نظر به سخنگوی ترامپ و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام نیز ارسال شده است، اما هیچ‌کدام هنوز پاسخی نداده‌اند.

منبع: آر تی