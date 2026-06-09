نیویورک‌تایمز فاش کرد که یک بالگرد تهاجمی آمریکا دوشنبه به دلایل نامعلوم در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -منابع آگاه به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد و دو خدمه آن نجات یافتند.

منابع به این روزنامه آمریکایی ادعا کردند که «هنوز مشخص نیست که آیا بالگرد آپاچی توسط آتش ایرانی‌ها سرنگون شده، دچار نقص فنی شده یا مشکل دیگری داشته است.»

این روزنامه اعلام کرد که برای اظهار نظر در مورد این حادثه با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تماس گرفته است، اما هنوز هیچ به‌روزرسانی در مورد این حادثه منتشر نشده است.

درخواست‌های دیگری برای اظهار نظر به سخنگوی ترامپ و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به  سنتکام نیز ارسال شده است، اما هیچ‌کدام هنوز پاسخی نداده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: بالگرد آمریکایی ، تنگه هرمز ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
امان از این تیر های غیب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
من نه منم
۱۲:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چه غلطی میکردی نزدیک تنگه هرمز--هر بیگانه ای به تنکه نزدیک شود دچار نقص فنی می شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
به جهنم تا باشه از این سقوط ها
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خخخخ تیر غیب
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تیر غیب !!
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگه کار ما بود الان دنیا رو سر ما خراب میکردن
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
کار فتنه گراست یعنی سنای آمریکا
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نقص فنی 😂
۲
۹
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