معاون ترامپ اعلام کرد واشنگتن بدون توجه به هرگونه موضعی که اسرائیل اتخاذ کند، به دنبال توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده بدون توجه به هرگونه موضعی که اسرائیل اتخاذ کند، به دنبال توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای  آن خواهد بود.

ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «به لطف آنچه در چند ماه گذشته، اما واقعاً در یک سال و نیم گذشته رخ داده است، فضای لازم را ایجاد کرده‌ایم. رئیس‌جمهور به آن اعتقاد دارد و من فکر می‌کنم حق با اوست، که می‌توانیم به یک راه‌حل بلندمدت برای توافق هسته‌ای ایران دست یابیم.»

وی افزود: «حالا، اسرائیل ممکن است این را دوست داشته باشد یا نداشته باشد، اما اصولاً ما فکر می‌کنیم این به نفع ایالات متحده آمریکا است؛ بنابراین ما آن را ادامه خواهیم داد، زیرا این همان کاری است که رئیس‌جمهور ایالات متحده برای انجام آن انتخاب شده است. این کاری است که برای خدمت مناسب به مردم آمریکا باید انجام دهیم.»

این اظهارات جدیدترین نشانه از تنش احتمالی در روابط بین ایالات متحده و اسرائیل است. تنش‌ها روز یکشنبه تشدید شد، زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، پایتخت لبنان، بیروت را بمباران کرد و ایران را بر آن داشت تا در تلافی، موشک‌هایی به سمت شمال اسرائیل شلیک کند. اسرائیل متعاقباً چندین موج از حملات هوایی را علیه ایران انجام داد.

پیش از این نیز، دونالد ترامپ ادعا کرد که در جریان تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به او هشدار داده است که اگر حملاتش به جنگی تمام عیار تبدیل شود، اسرائیل ممکن است خود را در مقابل ایران تنها ببیند. این تماس پس از آن صورت گرفت که ایران به دلیل تشدید تنش در لبنان، موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک کرد.

به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ترامپ گفت: «به بی‌بی گفتم، بهتر است خیلی مراقب کاری که می‌کنی باشی، زیرا ممکن است به زودی در مقابل ایران تنها بمانی.» ترامپ همچنین به این شبکه گفت که پس از درخواست چندین کشور برای تحت فشار قرار دادن نتانیاهو، سعی کرده است دامنه پاسخ اسرائیل را محدود کند و افزود که دست‌کم پنج کشور منطقه با او تماس گرفته و از او خواسته‌اند مداخله کند.

ترامپ همچنین ادعا کرد که نتانیاهو اواخر روز یکشنبه به او اطلاع داده که تصمیم به انجام حملات گرفته است، در حالی که هواپیما‌های اسرائیلی در آن زمان در راه ایران بودند. این اظهارات اندکی پس از بیانیه تلویزیونی نتانیاهو بیان شد که در آن گفت او به ترامپ گفته است اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر ایران محفوظ می‌دارد و به هرگونه حمله دیگری پاسخ قاطع خواهد داد.

ارتش ایران اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که حملات به اسرائیل را متوقف می‌کند، اما در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، هشدار داد که پاسخی «کوبنده» خواهد داد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات ناشناس گزارش دادند که اسرائیل با توقف حملات هوایی علیه ایران موافقت کرده است، اما به عملیات نظامی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

منطقه از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه که باعث تلافی ایران علیه اسرائیل و سایر کشور‌های منطقه میزبان تأسیسات آمریکا شد، در حالت آماده‌باش بوده است. آتش‌بس موقتی در ۸ آوریل حاصل شد، اما مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات بعدی منطقه‌ای متوقف شد. دستیابی به توافقی برای پایان کامل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دشوار بوده است و ایران اصرار دارد که هرگونه مذاکره برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای خود، متعاقب پایان کامل جنگ باشد.

منبع: فاکس نیوز

برچسب ها: معاون ترامپ ، مذاکرات ایران و آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
والا قرآن به ما یاد داده ‌شماها همه پشت هم هستید، و چموش هستید، اولئک بعضهم اولیا بعض،
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باورنمیکنیم
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دیگران عجله دارند برای تنگه هرمز . ایران برای چی بال بال میزنه برای مذاکره .
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۱۴
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China
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برای اینکه کیسه فریزر ۱۲۰ تومنی شده ۴۲۰ تومن اگه فهمیدی ما محاصره اقتصادی هستید کمترین میزان نفت تو ۸ سال اخیر فروختیم ، پول افزایش کالابرگ نداریم ، بخدا یا خوابی یا حقوق بگیر دولتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
صحبت با بعضی..... اب در هاون کوبیدن است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکای غیر قابل اعتماد. هیچ اعتمادی به آمریکا نیست. شما به ایران تجاوز کرده اید و مردم مظلوم را کشته اید و خسارت به بار آورده اید. اینها هیچ گاه قابل بخشیدن نیستند
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این دروغگوها همیشه برعکس می گن.
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۹:۴۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مرحبا،،بلاخره فهمید که اسراییل مشاور مناسبی نیست خخخخخ
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
شما بخاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شدید که یک وقت با ساخت بمب هسته ای اسرائیل را تهدید نکنیم ،حالا آن را در مذاکرات و نتیجه آن کنار می‌گذارید....
دولت مردان ساده لوح کشور گوش ندهید
رهبر شهید مان این تکنیک های فریبانه آنها را خوب میشناخت
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هسته ای فقط بهانه است آنها دنبال نابودی ایران بودند که خودشان را نابود کردند
۵
۱۵
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