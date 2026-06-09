باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجید آخشی فعال محیط زیست با حضور در برنامه «رهیافت» با موضوع بررسی چالش‌های بیابان‌زدایی در استان البرز اظهار کرد: روز جهانی بیابان‌زدایی در تقویم مصادف با ۲۷ خرداد است و در این حوزه باید به چند موضوع مهم توجه شود؛ از جمله سلامت ساکنان مناطق بیابانی، معیشت اهالی و همچنین افرادی که به‌صورت موقت در این مناطق سکونت دارند.

وی با تأکید بر اهمیت قوانین محیط زیستی به مجری برنامه رهیافت افزود: قانون حتی اگر کامل نباشد از بی‌قانونی بهتر است، اما قوانین باید بازدارنده باشند. اگر در جایی شاهد زیر پا گذاشته شدن قانون هستیم، به این دلیل است که اجرای آن به‌درستی انجام نمی‌شود.

این فعال محیط زیست با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در استان گفت: برای مثال در مقطعی پاکسازی سواحل رودخانه کرج انجام شد، اما اثرگذاری آن به شکل ملموس برای مردم دیده نشد و این موضوع نشان می‌دهد اقدامات باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن برای جامعه قابل مشاهده باشد.

آخشی در برنامه زنده رادیویی ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی و دستگاه‌های مرتبط اقداماتی انجام می‌شود، اما گاهی مردم اثر آن را لمس نمی‌کنند و به همین دلیل این سؤال مطرح می‌شود که چرا از ظرفیت بیابان‌ها استفاده نمی‌شود. برای بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها باید اعتبارات بیشتری جذب شود تا نگرانی‌هایی مانند وضعیت اکوسیستم کاهش یابد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از توان تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و به مجری رادیو البرز گفت: در برخی مقاطع با تغییر مدیران، استفاده از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های محیط زیستی کاهش می‌یابد. در حالی که روند ثبت و فعالیت تشکل‌ها نیز دشوار شده و همین موضوع باعث شده تعداد سمن‌های محیط زیستی استان از ۱۷ تشکل به ۱۰ تشکل کاهش پیدا کند.

این فعال محیط زیست در برنامه رهیافت خاطرنشان کرد: تشکلی که در شهرستان نظرآباد فعالیت داشت منحل شد و در تلاش هستیم دوباره آن را احیا کنیم. با توجه به تجربه‌ای که در این مسیر کسب شده، می‌توان با همراهی روستانشینان بخشی از کمبود نیرو در حوزه حفاظت از محیط زیست را جبران کرد.