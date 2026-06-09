مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از افزایش حجم قابل توجه آب دریاچه ارومیه به میزان ۴.۲۸ میلیارد مترمکعب خبر داد و گفت: بارش‌های اخیر جانی دوباره به دریاچه ارومیه بخشید، اما همچنان تا تراز اکولوژیک فاصله دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت جباری  تراز کنونی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۱۳ متر از سطح آب‌های آزاد برآورد شده است؛ هرچند تا رسیدن به تراز اکولوژیک (۱۲۷۴.۱۰ متر) و وسعت چهار هزار و ۶۳۵ کیلومتری، همچنان فاصله وجود دارد ولی وضعیت دریاچه ارومیه بسیار امید بخش است.

وی در خصوص سوابق آماری این زیست‌بوم اظهار کرد: بیشترین تراز ثبت‌شده برای این دریاچه در خردادماه سال ۱۳۷۴ با تراز ۱۲۷۸.۴۰ متر، وسعت ۶ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع و حجم ۳۶ میلیارد متر مکعب بوده است. این در حالی است که حداقل تراز دریاچه نیز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ با ۱۲۶۹.۴۴ متر از سطح آب‌های آزاد و وسعت ۴۵۶ کیلومتر مربع و حجم آب ۲۴۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بهبود وضعیت تالاب‌های استان گفت: در سال جاری بیشتر تالاب‌های اقماری به‌طور کامل آبگیری شده‌اند و تالاب‌های دائمی نیز از شرایط مطلوبی برخور دارند.

جباری افزود: با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در تالاب‌های دائمی به حداقل رسیده است و تنها برخی تالاب‌های فصلی مطابق با ماهیت طبیعی خود در بخشی از سال دچار کاهش سطح آب می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداری از مسیر‌های انتقال آب اظهار داشت: سالانه بین پنج تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌ها نیازمند لایروبی است که در سال جاری، بیش از ۳۰ کیلومتر از این مسیر‌ها لایروبی شده است؛ این اقدام نقش مؤثری در تأمین حقابه زیست‌محیطی و بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها ایفا کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تداوم لایروبی انهار، مدیریت بهینه منابع آب و تأمین حقابه تالاب‌ها از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند استان به شمار می‌رود.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، محیط زیست
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
و کشاورزی منطقه جان از دست داد
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۹:۴۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دلیلش هم اصلا مشخص نیست
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Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۰۹:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فقط کمک خداوند بزرگ است که باعث جان دوباره این دریاچه شد و گر نه مسئولین مربوطه چند ده سال است که به اصطلاح خودشان در حال احیای این دریاچه هستند و هیچ کاری هم نتوانستند بکنند؟! فقط هر سال یک بودجه‌ای را تعیین می کنند و آنرا حیف و میل می کند.
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۱
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United States of America
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فقط تبلیغ هر ساله هیچ خبری نیس
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
الودگی هوا یک ماهه گریبان مردم کرمان را گرفته.
۰
۰
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