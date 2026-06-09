باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان عدالت اداری از روزهای نخست پس از جنگ، با رصد وضعیت استانهای درگیر از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز و تهران، بررسی روند برقراری بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای آسیبدیده را در دستور کار قرار داد.
بر اساس این گزارش، پیگیریهای قانونی دیوان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، زمینه شکلگیری رویهای تسهیلگرایانه میان دستگاههای مسئول را فراهم کرد. در نتیجه این هماهنگیها، امکان ثبت گروهی درخواست بیمه بیکاری برای کارگران کارگاههای آسیبدیده بدون نیاز به مراجعه حضوری آنان فراهم شد. بر این اساس، کارفرمایان میتوانند با ارائه فهرست کارگران بیکار شده، فرآیند ثبت درخواست را انجام دهند و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اسامی مشمولان را به ادارات کل تأمین اجتماعی معرفی کنند.طبق اعلام دیوان عدالت اداری، اجرای این تصمیمات تاکنون به برقراری بیمه بیکاری برای ۶۶ هزار نفر از کارگران آسیبدیده منجر شده است.
در ادامه اقدامات نظارتی دیوان و در چارچوب وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نشستی با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای این برنامهها در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری برگزار شد. در این جلسه، معاون امور بیمهای، مدیرکل حقوقی و مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل تنظیم روابط کار و مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، معاون قضایی کار و تأمین اجتماعی دیوان و جمعی از قضات صاحبنظر حضور داشتند.
حاضران در این نشست بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای رفع مشکلات باقیمانده و تسریع در برقراری بیمه بیکاری برای تمامی کارگران آسیبدیده تأکید کردند. همچنین مقرر شد جلسات مشترک نظارتی و کارشناسی تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات این گروه از کارگران ادامه یابد.