دیوان عدالت اداری با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و پیگیری‌های قانونی در تعامل با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، روند برقراری بیمه بیکاری کارگران آسیب‌دیده از جنگ را تسهیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان عدالت اداری از روزهای نخست پس از جنگ، با رصد وضعیت استان‌های درگیر از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز و تهران، بررسی روند برقراری بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داد.
 
بر اساس این گزارش، پیگیری‌های قانونی دیوان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، زمینه شکل‌گیری رویه‌ای تسهیل‌گرایانه میان دستگاه‌های مسئول را فراهم کرد. در نتیجه این هماهنگی‌ها، امکان ثبت گروهی درخواست بیمه بیکاری برای کارگران کارگاه‌های آسیب‌دیده بدون نیاز به مراجعه حضوری آنان فراهم شد. بر این اساس، کارفرمایان می‌توانند با ارائه فهرست کارگران بیکار شده، فرآیند ثبت درخواست را انجام دهند و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اسامی مشمولان را به ادارات کل تأمین اجتماعی معرفی کنند.طبق اعلام دیوان عدالت اداری، اجرای این تصمیمات تاکنون به برقراری بیمه بیکاری برای ۶۶ هزار نفر از کارگران آسیب‌دیده منجر شده است.
 
در ادامه اقدامات نظارتی دیوان و در چارچوب وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نشستی با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای این برنامه‌ها در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری برگزار شد. در این جلسه، معاون امور بیمه‌ای، مدیرکل حقوقی و مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل تنظیم روابط کار و مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، معاون قضایی کار و تأمین اجتماعی دیوان و جمعی از قضات صاحب‌نظر حضور داشتند.
 
حاضران در این نشست بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات باقی‌مانده و تسریع در برقراری بیمه بیکاری برای تمامی کارگران آسیب‌دیده تأکید کردند. همچنین مقرر شد جلسات مشترک نظارتی و کارشناسی تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات این گروه از کارگران ادامه یابد.
برچسب ها: بیمه بیکاری ، بیمه کارگران ، دیوان عدالت اداری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اینم از ماهی ده یازده تومن بیمه بیکاری که بعد سه چهار ماه میخواین بمدت چند ماه بهش بدین . بعد از پایان مدت مقرری بیمه بیکاری تکلیف بیکار شده ها چی میشه ؟
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۵۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باعرض سلام ،دقیقا درسته ما هفتادنفرازیک کارگاه هستیم درخواست بیمه بیکاری دادیم اوایل فروردین ,الان آخرتی خرداد هستیم،هیچ خبری نیس،میگن تا رای صادرشده ،کجای قانون گفته کارگربیکارشده سه ماهه مقرری نگیره آیا خداروخوش میاد؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۵۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باعرض سلام ،دقیقا درسته ما هفتادنفرازیک کارگاه هستیم درخواست بیمه بیکاری دادیم اوایل فروردین ,الان آخرتی خرداد هستیم،هیچ خبری نیس،میگن تا رای صادرشده ،کجای قانون گفته کارگربیکارشده سه ماهه مقرری نگیره آیا خداروخوش میاد؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
واقعا خجالت نمی کشین، این همه کارگر بیکار شدن؟تا کی مگه میخوان بیمه بیکاری بگیرن؟ توی این گرونی اصلا کفاف زندگی رو میده حقوق بیمه بیکاری؟ خدا رو خوش نمیاد، مسئولین فکری کنن خواهشا
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