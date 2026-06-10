باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - روحالله عسگری رییس اداره تالابهای حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: وجود بیش از ۱۳۰ گونه گیاهی، آب و هوای مناسب و منابع غذایی موجود در تالاب آن را به محیط مناسبی برای زادآوری پرندگان آبزی و کنار آبزی تبدیل کرده است.
عسگری گفت: این پرندگان شامل گونههای بین المللی واندمیک ازجمله اردک بلوطی اردک سرحنایی، حواسیل ارغوانی، کشیم بزرگ، کشیم کوچک، کشیم گردن سیاه، کفچنوک و پرستوهای دریایی هستند.
وی افزود: این زاد آوری تا اواخر تابستان ادامه دارد.
محسن کریمی مدیر کل محیط زیست استان نیز گفت: ۸ تالاب در چهار محال و بختیاری فعالند که امسال ۳۵ هزار پرنده بابیش از ۳۰ آبزی و کنار آبزی به این تالابها مهاجرت کردند که بیشترین آنها در تالاب بین المللی گندمان وچغاخور لانه گزینی و زادآوری میکنند.