باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم

تصاویری از هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی دوربین‌ها هنگام پخش سرود ملی آمریکا در فینال NBA، ترامپ را نشان دادند، او با صدای بلند توسط مخاطبان هو شد.

 

مطالب مرتبط
هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم
young journalists club

سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم
young journalists club

نسخه‌پیچی برای ایران از آن سوی مرزها + فیلم

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم
young journalists club

آیت‌الله جوادی‌ آملی: ریختن خون ترامپ و صهیونیست‌ها خواسته امام زمان است

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم
young journalists club

کشاورزان آمریکایی قربانی جنگ‌افروزی واشنگتن! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم
۱۳۵۹

اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۳۱۶

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
۱۱۳۵

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۲۲

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم
۹۲۶

پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha