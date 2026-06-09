هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0642\u062a\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u0633\u0631\u0648\u062f \u0645\u0644\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 NBA\u060c \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f\u060c \u0627\u0648 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0628\u0644\u0646\u062f \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0648 \u0634\u062f.\n\u00a0\n