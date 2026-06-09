باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه مانیتور گزارش داد که آمریکا یکشنبه شب در تلاش برای رهگیری موشکهای ایرانی به رژیم تروریستی اسرائیل کمک کرده است.
این وبسایت اشاره کرد که ارتش آمریکا موشکهای ضدهوایی را با هدف کند کردن حرکت جدیدترین دسته از موشکهای بالستیک ایران که به سمت اراضی اشغالی در حرکت بودند، شلیک کرده است.
پیش از این نیز یک مقام ارشد امنیتی ایران در گفتوگو با المیادین تایید کرد که اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر عدم مشارکت این کشور در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران «به هیچ وجه با واقعیتهای شناخته شده و موجود مطابقت ندارد».
او توضیح داد که طرح این ادعای بیاساس از سوی واشنگتن و تظاهر آن به بیاطلاعی از این حمله، در واقع ناشی از نگرانی دولت ترامپ از پیامدهای اقداماتش و ماهیت واکنش ایران به منافع و پایگاههای آمریکایی در سراسر منطقه است.
شایان ذکر است که پیش از این، ایران به تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل که ضاحیه جنوبی پایتخت لبنان را هدف قرار داده بود، پاسخ موشکی داد.
منبع: المیادین