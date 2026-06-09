دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران امروز در کمپ تیخوانا مکزیک زیر نظر کادر فنی پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان فوتبال کشورمان پس از گرم کردن، تمرینات خود را با ریتم و شدت بیشتری نسبت به روز گذشته پیگیری کردند.

بازیکنان تیم ملی صبح امروز نیز نخستین جلسه تمرینات بدنسازی خود را برگزار کرده بودند.

در ادامه تمرین عصر، برنامه‌های تاکتیکی در دستور کار قرار گرفت. پاس‌های ترکیبی سه‌نفره و سپس تمرینات حفظ توپ در قالب آیتم‌های «پنج در مقابل دو» زیر نظر امیر قلعه‌نویی و اعضای کادر فنی برگزار شد.

همزمان با تمرین بازیکنان، دروازه‌بانان تیم ملی نیز تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربیان دروازه‌بانی پیگیری کردند.

با توجه به اینکه امروز دومین روز تمرینات تیم ملی در کمپ تیخوانا بود، کادر فنی برنامه‌های پرفشارتر و سنگین‌تری را نسبت به روز نخست برای بازیکنان در نظر گرفت.

تمرین ضربات کاشته از دیگر بخش‌های برنامه امروز بود که با نظارت کادر فنی برگزار شد.

در بخش پایانی، ملی‌پوشان در قالب بازی درون‌تیمی در زمین کوچک و با ریتمی بالا به تمرین پرداختند.

این تمرین پس از هشتاد دقیقه به پایان رسید.

فیفا تی وی امروز با حضور در اردوی تمرین تیم ملی، گزارشی از روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی تهیه کرد.