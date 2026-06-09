باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه در ادامه اظهارات هذیانگونه و بی اساس خود مدعی شد که ایالات متحده طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» بر ایران را اعلام خواهد کرد؛ اظهاراتی که تنها چند ساعت پس از توافق ایران و اسرائیل برای توقف شدیدترین دور تنشها از زمان اجرای آتشبس در ماه آوریل مطرح شد.
ترامپ در یک گردهمایی تلفنی (تلهرالی) برای سناتور لیندسی گراهام، از متحدان نزدیک جمهوریخواه خود، ادعا کرد: «ما تیمی بسیار سرسخت بودهایم و فکر میکنم در حال پیروزی در آن نبرد هستیم، اما واقعاً طی دو هفته آینده پیروز خواهید شد؛ زمانی که ما پیروزی کامل را اعلام کنیم.»
او مدعی شد: «این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق میافتد و قیمت نفت بهشدت سقوط خواهد کرد.»
پیشتر در روز دوشنبه، ایران پایان حملات خود به اسرائیل را اعلام کرد، اما هشدار داد که در صورت ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، پاسخی «کوبنده» خواهد داد. ارتش ایران اعلام کرد که اسرائیل و متحدانش «باید از واکنش تهران درس گرفته باشند.»
تنشهای منطقهای روز یکشنبه شدت گرفت؛ زمانی که اسرائیل با وجود برقرار بودن آتشبس، بیروت، پایتخت لبنان، را بمباران کرد. این اقدام باعث شد ایران در اقدامی تلافیجویانه موشکهایی به شمال اسرائیل شلیک کند؛ حملهای که در پی آن، موجی از حملات هوایی اسرائیل علیه اهدافی در ایران آغاز شد.
ترامپ بامداد دوشنبه مداخله کرد و در پلتفرم تروث سوشیال خود از اسرائیل و ایران خواست «فوراً» درگیریها را متوقف کنند.
منبع: دیلی میرور