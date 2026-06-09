هیات عامل بانک مرکزی «شیوه‌نامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت ارزی» را در جلسه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «شیوه‌نامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه‌گذاری» در راستای اجرایی‌سازی دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» که در دی‌ماه سال گذشته طراحی و تصویب شده بود، تدوین شده است.

با تصویب این شیوه‌نامه انتظار می‌رود تا مجوز اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود. این صندوق‌‎ها با هدف جمع‌آوری منابع ارزی از عموم سرمایه‌گذاران به منظور تامین مالی طرح‌های صادرات محور و ارزآور و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی فعالیت می‌کنند. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی، مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه و امیدنامه در صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری کنند. 

در طراحی صندوق‌های ارزی سعی شده است تا از سازوکار‌های اعتمادساز در راستای جلب حداکثری اعتماد عمومی استفاده شود. در همین رابطه بر اساس ماده (۳) دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی، سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی، انتقال مالکیت واحد‌های سرمایه‌گذاری شده و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی در چهارچوب این دستورالعمل و بر اساس مقررات ارزی تنها به‌صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب است و هرگونه تسویه وجه ریالی ممنوع است. 

ممنوعیت تسویه واحد‌های صندوق در راستای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران صورت گرفته است و تمامی صندوق‌ها براساس دستورالعمل ملزم به تسویه منابع سرمایه‌گذاری‌شده صرفاً به صورت ارزی و با ارز منتخب صندوق (ارزی که سرمایه‌گذار در زمان سرمایه‌گذاری به موسسه اعتباری به‌عنوان مدیر عملیات ارزی اعطا کرده است) خواهند بود. 

الزام به سرمایه‌گذاری منابع صندوق در دارایی‌های دارای ضمانت ارزی از جمله سپرده‌های ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی دیگر سازوکار اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران است که به آنها اطمینان می‌دهد که اثرگذاری منفی احتمالی سیاست‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق بر منابع صندوق با الزام وی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مطمئن ارزپایه کاملاً محدود شود. 

در همین رابطه اوراق ارزی مهمترین دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی خواهد بود که برای تامین مالی پروژه‌های ارزآور و صادرات محور شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور و با ضمانت شبکه بانکی منتشر می‌شوند و از حداقل ریسک برخوردارند. با آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، منابع خرد عموم مردم می‌تواند ضمن دریافت سود ارزی از پیش معین‌شده، به سمت پروژه‌های مولد کشورهدایت شود و در بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اخیر نیز نقش موثری ایفا کند. 

براساس ماده (۵) دستورالعمل، صندوق‌های ارزی می‌توانند در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) ارزی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، ایفای تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید کنند. این امکان علاوه بر آنکه با افزودن کارمزد رکن متعهد پذیره‌نویسی به درآمد‌های صندوق، سود سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، قبولی سمت رکن متعهد پذیره‌نویسی اوراق ارزی را تسریع کرده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار اوراق بدهی ارزی و تامین مالی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر شرکت‌ها ایفا کند.

لازم به‌ذکر است؛ چهارچوب فعالیت و دستورالعمل‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی طی جلسات مشترک مابین بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده است و امید است این صندوق‌ها به‌عنوان یک ابزار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه، در توسعه تامین مالی ارزی نقش موثری ایفا کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، صندوق سرمایه گذاری
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