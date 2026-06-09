آنتونیو گوترش پس از بسته شدن گذرگاه‌های کلیدی کمک‌رسانی، از اسرائیل خواست تا دسترسی بشردوستانه به نوار غزه را بازگشایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به دنبال امواج حملات موشکی ایران به اسرائیل اواخر روز یکشنبه، مقامات اسرائیلی روز دوشنبه چندین گذرگاه از جمله گذرگاه کرِم شالوم/کرم ابوسالم و گذرگاه رفح را بستند. فرحان حق، معاون سخنگوی گوترش، گفت که دبیرکل از تصمیم بستن گذرگاه‌ها و تعلیق ورود کالاها به غزه «عمیقاً نگران» است.

حق افزود: «او خواستار از سرگیری فوری حرکت کمک‌های بشردوستانه در مقیاس وسیع به داخل و در سراسر غزه است و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، از جمله قوانین بشردوستانه بین‌المللی، تحویل سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کنند.» به گفته حق، گوترش تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه برای بقا و رفاه غیرنظامیان در غزه «ضروری» است و دسترسی باید قابل پیش‌بینی، پایدار و بدون مانع باقی بماند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که گذرگاه کرِم شالوم تنها گذرگاه ورودی به غزه بود که در دو هفته گذشته برای بار فعالیت می‌کرد. این دفتر افزود که در حالی که هیچ کمک‌هایی اجازه ورود به غزه را نداشت، به سازمان‌های بشردوستانه اجازه داده شد محموله‌ها را در طرف فلسطینی گذرگاه جمع‌آوری کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه تأکید کرد که مردم در نوار غزه به جریان ثابت کالاهای بشردوستانه و تجاری از خارج متکی هستند و سازمان ملل و شرکای بشردوستانه آن علیرغم محدودیت‌ها برای حفظ جریان پایدار و قابل پیش‌بینی لوازم تلاش می‌کنند. با این حال، اگر گذرگاه‌ها بسته باقی بمانند، چنین تلاش‌هایی نمی‌توانند ادامه یابند.

این دفتر همچنین خاطرنشان کرد که حملات هوایی، توپخانه و تیراندازی اسرائیل همچنان بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر نوار غزه تأثیر می‌گذارد و منجر به تلفات و خسارات گزارش‌شده می‌شود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در مورد خطرات ناشی از بقایای رهگیری موشک‌ها در کرانه باختری نیز هشدار داد. این دفتر با اشاره به حادثه تیراندازی روز جمعه که در آن نیروهای اسرائیلی یک نوزاد هفت ماهه فلسطینی را در شهر الخلیل کشتند و هر دو والدینش را زخمی کردند، گفت که خشونت‌ها علیه فلسطینیان در سراسر کرانه باختری ادامه دارد. به گفته این دفتر، یورش‌ها، عملیات جستجو و دستگیری و سایر عملیات‌های نیروهای اسرائیلی به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه تأکید کرد که فلسطینیان در کرانه باختری باید مطابق با قانون حمایت شوند و عاملان نقض‌ها باید پاسخگو باشند.

منبع:شین هوآ

برچسب ها: سازمان ملل ، غزه
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