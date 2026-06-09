سر مربی تیم ملی فوتبال امیدگفت: درست است که با محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده‌ایم، اما این مسائل باعث نمی‌شود عزم ما نسبت به اتفاقات روشنی که پیش روی‌مان است شکسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین عبدی در حاشیه اردوی تیم ملی فوتبال امید در اردوی آنتالیا ترکیه درباره ارزیابی‌اش از شرایط تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گفت‌و‌گو با روزنامه فدراسیون اظهار داشت: امیدوارم بچه‌ها در آمریکا بتوانند یکی از بهترین نتایج تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی را کسب کنند. درست است که با محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده‌ایم، اما این مسائل باعث نمی‌شود عزم ما نسبت به اتفاقات روشنی که پیش روی‌مان است شکسته شود یا با ناامیدی به میدان برویم.

 وی در ادامه بیان داشت: خوشبختانه چند نفر از بازیکنانی که سال‌ها در رده‌های نوجوانان و جوانان با ما کار کرده‌اند، امروز در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند و یکی از آنها یعنی امیرمحمد رزاق‌نیا هم که برای فهرست نهایی انتخاب شده است. همچنین تعدادی از بازیکنان زیر ۲۳ سال از جمله محمد خلیفه، کسری طاهری و امیرحسین در فهرست ما قرار دارند.

سرمربی تیم امید ایران گفت:  امیدوارم این بازیکنان بتوانند در کنار سایر نفرات رقابت کرده و بدرخشند و اگر استاندارد‌ها و شایستگی‌های لازم را داشته باشند، همراه ما در بازی‌های آسیایی ناگویا و سپس رقابت‌های انتخابی المپیک حضور پیدا کنند. باعث خوشحالی است تا حدی پیشرفت کرده‌اند که می‌توانند به تیم بزرگسالان ما هم کمک کنند. آغاز سریع اردو و تمرکز روی مسابقات ناگویاسرمربی تیم ملی امید در مورد شرایط اردو گفت: حدود ۱۴ روز پیش کار خود را آغاز کردیم و پس از اعلام فهرست بازیکنان در چند ساعت، بلافاصله تمرینات را شروع کردیم، زیرا فرصت زیادی تا مسابقات سخت ناگویا در شهریورماه نداریم. اصلا وقت نداریم و به سرعت به اردو رفتیم. الان هم بیش از یک هفته است در اردوی ترکیه هستیم و شرایط اینجا خیلی خوب است. عبدی ادامه داد: بچه‌ها در کنار هم کار‌هایی که باید برای تشکیل تیم انجام شود به خوبی انجام می‌دهند. آنها باید بدانند برای چه هدفی می‌جنگند. پیشرفت در زمینه فنی بستگی به نوع تلاش ما به عنوان کادرفنی، برنامه ریزی‌ها و تلاش بچه‌ها دارد. در این ۲ هفته پیشرفت خوبی را شاهد بوده‌ایم.

عبدی ادامه داد: پس از عاشورای حسینی بار دیگر دور هم جمع می‌شویم. ماه‌های تیر و مرداد را با تمرینات و اردو‌های فشرده پشت سر خواهیم گذاشت و در شهریور به ناگویا اعزام می‌شویم. اولویت با بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های ملیسرمربی تیم ملی فوتبال امید تصریح داشت: تلاش داریم دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی برگزار کنیم. اگر چنین فرصتی فراهم نشود، ناچار خواهیم بود گزینه‌های دیگری را جایگزین کنیم، اما اولویت ما بازی با تیم‌های ملی است، زیرا قصد نداریم مقابل تیم‌های باشگاهی یا تیم‌هایی با سطح پایین‌تر به میدان برویم. امیدوارم این مهم اتفاق بیفتد. درخواست از رسانه‌ها برای نقد مستمراو در پایان گفت: از تمام اهالی فوتبال به‌خصوص رسانه می‌خواهم ما را مدام نقد کنند تا پیشرفت کنیم. سربازان کوچک وطن هستیم تا بتوانیم کاری برای خوشحالی جامعه با جنگیدن برای موفقیت انجام دهیم.

برچسب ها: حسین عبدی ، تیم ملی امید
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