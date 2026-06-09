معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و مینسک، آماده‌اند از تمامی ابزار‌های موجود، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، برای تضمین امنیت دو کشور استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تایید کرد که روسیه و بلاروس آماده‌اند تا در بحبوحه افزایش حضور نظامی نیرو‌های ناتو در نزدیکی مرز‌های روسیه و بلاروس، از تمام ابزار‌های موجود، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، برای تضمین امنیت دو کشور استفاده کنند.

گالوزین به روزنامه روسی ایزوستیا گفت: «سازوکار‌های همکاری بین نیرو‌های مسلح روسیه و بلاروس و بین سرویس‌های امنیتی روسیه و بلاروس دائما در حال بهبود است. ما آماده‌ایم تا از همه ابزارها، از جمله ابزار‌های هسته‌ای، برای تضمین امنیت کشور متحد استفاده کنیم.»

این دیپلمات روس به افزایش حضور نظامی نیرو‌های ناتو در نزدیکی مرز‌های کشور اتحادیه اشاره کرد و آن را «تحریک‌آمیز و نمایشی» توصیف کرد.

در سال‌های اخیر، روسیه بار‌ها به فعالیت بی‌سابقه ناتو در نزدیکی مرز‌های غربی خود اشاره کرده است، جایی که این اتحاد به بهانه «بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه» در حال گسترش تحرکات خود است.

مسکو بار‌ها نگرانی خود را در مورد افزایش سرسام‌آور نیرو‌های این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است و کرملین تاکید کرده است که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ‌کس نیست، اما هیچ حرکتی را که می‌تواند منافعش را به خطر بیندازد، نادیده نخواهد گرفت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و بلاروس ، بمب اتم ، روسیه و ناتو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بلاروسیا از نژاد روسیه هستن
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