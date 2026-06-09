رئیس اداره زندان بابل از توقف اجرای حکم قصاص خواننده معروف مازندرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز پرونده قصاص یک خواننده مازندرانی در حالی به یکی از پرالتهاب‌ترین لحظات خود رسید که وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داشت، اما با درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، اجرای حکم متوقف و به زمان دیگری موکول شد.

این اتفاق در زندان بابل و با حضور مسئولان قضایی و خانواده‌های طرفین رقم خورد؛ جایی که تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد زمینه صلح و سازش، فرصت تازه‌ای را پیش روی این پرونده قرار داد.رئیس اداره زندان شهرستان بابل در این باره اظهار کرد: با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و همچنین درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، علی میرزایی از پای چوبه دار بازگشت و اجرای حکم قصاص فعلاً به تعویق افتاد.

 وی افزود: این مهلت با هدف فراهم شدن فرصت بیشتر برای گفت‌وگو، بررسی راهکارهای صلح و سازش و تصمیم‌گیری نهایی خانواده مقتول اعطا شده است.بر اساس این گزارش، این خواننده پیش‌تر در پرونده‌ای با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود و صبح امروز مراحل اجرای حکم وی در حال انجام بود که با درخواست خانواده مقتول و موافقت مقام‌های قضایی، روند اجرای حکم متوقف شد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: حکم قصاص ، چوبه دار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هنرمندا اموال جهانی اند و نمیشه اعدامشون کرد فقط میشه زندانی اشون کرد
۱۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه با روی کار آمدن هوش مصنوعی هنرمندی باقی نمیمونه
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