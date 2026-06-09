رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت، از افزایش حجم تردد در برخی بزرگراه‌های اصلی شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: صحبت کردن با تلفن همراه حتی ارسال پیام یا نگاه کوتاه، تمرکز راننده را به‌شدت کاهش داده و احتمال وقوع حوادث تلخ رانندگی را افزایش خواهد داد. رانندگان محترم لطفا در صورت تماس ضروری ابتدا خودرو را در محل امن متوقف کرده سپس در فرصت مناصب تماس بگیرید.

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت ترافیکی
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