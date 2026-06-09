باشگاه خبرنگاران جوان - در صدمین شب تجمع و حضور مردم در خیابان بر علیه حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، مردم همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همزمان با دیگر نقاط کشور از میدان شهید فهمیده به سمت میدان مادر راهپیمایی کردند و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. آنها در این مراسم یکدل و یکصدا خواستار پاسخگویی مدافعان میهن به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی شدند.

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منبع: شهروندخبرنکار - آذربایجان غربی

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