شهروندخبرنگار ما تصاویری از صدمین شب تجمع مردم شهرستان خوی در اجتماعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صدمین شب تجمع و حضور مردم در خیابان بر علیه حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، مردم همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همزمان با دیگر نقاط کشور از میدان شهید فهمیده به سمت میدان مادر راهپیمایی کردند و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. آنها در این مراسم یکدل و یکصدا خواستار پاسخگویی مدافعان میهن به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی شدند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنکار - آذربایجان غربی

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت

تجمعات اقتدار و مقاومت

همبستگی مردم انقلابی خوی در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ، شهادت ، سوژه خبری
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