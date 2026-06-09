جانشین پلیس راه فراجا از بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال پس از پایان عملیات عبور احشام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اعلام بازگشایی محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: بر اساس اطلاع‌رسانی‌های قبلی، این محور در مسیر رفت و برگشت از ساعت ۱۵:۰۰ روز ۱۸ خردادماه تا ساعت ۱۵:۰۰ روز ۱۹ خردادماه به منظور اجرای عملیات عبور احشام و تأمین ایمنی مسیر مسدود شده بود.

وی افزود: با پایان یافتن عملیات عبور احشام و انجام کامل اقدامات ایمن‌سازی، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز به صورت دوطرفه بازگشایی خواهد شد و در حال حاضر تردد در هر ۲ مسیر بدون محدودیت در جریان است.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های گرمدره و وردآورد سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور شهریار ـ تهران و محدوده شهرقدس نیز بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود. همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی، تردد خودرو‌ها با ترافیک سنگین همراه است.

وی با بیان اینکه در سایر محور‌های مواصلاتی کشور تردد روان جریان دارد، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی گزارش نشده و شرایط جوی برای تردد مناسب است.

جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و توجه به هشدار‌های پلیس، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی اطلاع حاصل کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راه ، محور چالوس
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