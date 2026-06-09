کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تا پایان هفته جوی ناپایدار حاکم می‌شود، نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها و بارش تگرگ در نواحی شمالی و شرقی استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نوروز اصغرزاده، کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برای آگاهی مردم با این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه، هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این نواحی و هشدار هواشناسی سطح زرد برای کلیه مناطق استان صادر شده است، گفت: گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی طی امروز موجب بارش رگبار باران، غرش آذرخش و آبگرفتگی معابر در مناطق شمالی و شرقی استان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گذر متناوب این امواج طی امروز در شهر‌های شمالی و شرقی استان از جمله اهر، کلیبر، سراب و بستان آباد از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد، اظهار کرد: گذر این امواج همچنین در نواحی مستعد موجب بارش تگرگ، جاری شدن روان آب، اختلال در حرکت ناوگان حمل و نقل و وزش باد گاهی تا شدید می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه‌مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

اصغرزاده، ادامه داد: گذر این امواج در نیمه جنوبی استان موجب وزش باد گاهی به نسبت شدید و احتمال خیزش یا نفوذ گرد و خاک در این مناطق، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه سبک و موقت می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی این هفته روند افزایشی خواهد داشت، ادامه داد: از روز شنبه هفته آینده دمای هوای استان به صورت نسبی خنک‌تر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای هشت درجه سانتی گراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۲ درجه بالای صفر گرمتر شهر استان بودند.

اصغرزاده، افزود: دمای هوای تبریز در این بازه زمانی در خنک‌ترین زمان به ۱۷ درجه و در گرمترین زمان به ۳۰ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۴۵) این شهر ۲۲ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش یافته است.

برچسب ها: هشدار سیل ، بارش تگرگ
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