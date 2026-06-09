باشگاه خبرنگاران جوان _ نخستین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی سپکتاکرای بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ تایلند، از ۲۰ تا ۲۸ خردادماه به میزبانی استان گیلان و در شهر رشت برگزار می شود.
در این مرحله از اردو، ۱۳ بازیکن برتر از سراسر کشور حضور دارند و زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات خود را دنبال میکنند.
تیم ملی سپکتاکرای ایران با هدایت پیام شیرعلی، سرمربی گیلانی خود، مردادماه سال جاری راهی مسابقات قهرمانی جهان در کشور تایلند خواهد شد.
ملیپوشان ایران پیش از این با کسب مدال ارزشمند برنز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ هند، توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتهاند و اکنون برای حضور قدرتمند در آوردگاه جهانی تایلند و کسب نتایجی درخشان آماده میشوند.
برگزاری این اردو در گیلان، نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در توسعه و پیشرفت رشته سپکتاکرا و ظرفیتهای مناسب آن برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشی است.
منبع: روابط عمومی