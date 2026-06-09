معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از صدور مجوز‌های واگذاری زمین و ساختگاه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حداکثر ظرف مدت یک هفته خبر داد.

باشکاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر ذاکری در سیزدهمین جلسه بررسی وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی استان کرمان گفت: با گذشت سه ماه از آغاز برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های مستمر، میزان پیشرفت طرح ها همچنان کمتر از انتظار است و این وضعیت برای استانی که هدف‌گذاری ورود ۶۵۰ مگاوات برق به مدار را دنبال می‌کند، قابل قبول نیست.

وی افزود: صنایع و شرکت‌های معدنی بزرگ استان باید به‌صورت جدی پای کار بیایند؛ در غیر این صورت، بسته‌های تشویقی و تنبیهی مصوب در شورای معادن استان برای تسریع در ایفای تعهدات آنان به‌کار گرفته خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان  گفت:   تمامی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که دارای تجهیزات اولیه باشند، در اولویت صدور مجوز‌ها قرار می‌گیرند.

منبع: استانداری

برچسب ها: نیروگاه ، انرژی خورشیدی
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