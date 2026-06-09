معاون وزیر نیرو گفت: ما از ظرفیت بودجه توانستیم استفاده کنیم و نرخ سود وام پنل خورشیدی را به ۱۴ درصد تقلیل دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها اگر بخواهند به صورت عادی به مردم تسهیلات بدهند، شاید مردم علاقمند نباشند با این نرخ‌های بالایی که بانک‌ها به صورت خرد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به سمت نصب پنل خورشیدی بروند.

طرزطلب افزود: ما از ظرفیت بودجه توانستیم استفاده کنیم و نرخ سود تسهیلات را به ۱۴ درصد تقلیل دهیم، اما، چون منابع ما اندک بوده، برای ۲ هزار متقاضی منابع کفایت می‌کند و میزان تسهیلاتی هم که پرداخت می‌شود، ۴۰۰ میلیون تومان است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: یک ردیفی در بودجه امسال وجود دارد پیگیر هستیم که ۲۰ همت آن را بگیریم و بانک‌ها این را به عنوان آورده ما تلقی کنند تا هم سود تسهیلات را کم کنند و همان عددی که گفتم نگه دارند و هم تعداد متقاضیان زیادی تحت پوشش قرار بگیرند.

او بیان کرد:، چون مبلغی که ما داشتیم اندک بود، صرفاً توانستیم با بانک ملت کار کنیم، اما علاقه‌مندی و برنامه و پیگیری ما این است که حوزه خانگی، حوزه تجاری، صنایع کوچک و کشاورزی را از مسیر تسهیلات بانکی توسعه دهیم و تجهیزات ارزان‌قیمتی را با کیفیت بسازیم یا وارد کنیم تا کار با سرعت انجام شود.