باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - در بازدید معاون رئیسجمهور از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن افتتاح بخش موزه و رونمایی از نسخه خطی کتاب «قانون» ابنسینا (اهدایی یک مجموعهدار اصفهانی)، نمایشگاه خوشنویسی «وطن» و نیز بخشهای نسخ خطی، نشریات تاریخی (همچون نخستین نشریه زنان ایران با عنوان «شکوفه» و جرایدی، چون صور اسرافیل) و تالار «ملل» که در چارچوب دیپلماسی فرهنگی فعالیت میکند، مورد بازدید قرار گرفت.
غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در مراسم رونمایی از یک نسخه خطی مهم گفت: کتابخانه ملی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است، اما ساختمان قدیمی ما در خیابان «۳۰ تیر» کمتر از ۲ هزار متر زیربنا داشت. این ساختمان در سال ۱۳۸۱ افتتاح شد و اکنون در محدوده فرهنگی عباسآباد قرار دارد که با تاکید رهبر شهید انقلاب از هرگونه کاربری تجاری و اقتصادی در آن جلوگیری شد. این مجموعه به آبرویی برای نظام تبدیل شده است.
امیرخانی با درخواست کمک از مسئولان افزود: پیگیری وزرا و سازمانهای دولتی را میخواهد. با وزرای سالهای قبل نیز صحبت کردیم، اما نیازمند یک عزم جدی هستیم که متأسفانه سال گذشته به دلیل مسائل غیرمنتظره به تعویق افتاد.
وی درباره انتقال اسناد اظهار داشت: بر اساس قانون، پس از ۴۰ سال تمام اسناد دولتی باید به کتابخانه ملی منتقل شود، اما در نهادینه کردن این فرهنگ مشکل داریم. برخی وزارتخانهها همکاری نمیکنند، در حالی که نگهداری اسناد در جای غیراستاندارد خطر سرقت، آتشسوزی و نابودی را افزایش میدهد. در کتابخانه ملی، اسناد به صورت استاندارد فهرستنویسی و دیجیتال میشوند و مردم از هر نقطه کشور میتوانند به میلیونها سند دسترسی پیدا کنند.
رئیس کتابخانه ملی تأکید کرد: ایران از نظر تمدن در دنیا اول است؛ تخت جمشید با هزاران لوح گلی که سالها در دانشگاه شیکاگو بود، سال گذشته بخش عمدهاش بازگردانده شد. متأسفانه آنطور که باید به آرشیو ملی اهمیت داده نشده و این نیازمند فرهنگسازی و همکاری تمام قوا (دولت، قضائیه و مجلس) است، ولی اولویت فعلی ما وزارتخانهها و سازمانهای دولتی هستند.