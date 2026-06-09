اداره آمار حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد خطوط هوایی آمریکا در ماه آوریل نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار هزینه سوخت پرداخت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره آمار حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد که با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از درگیری خاورمیانه، خطوط هوایی آمریکا در ماه آوریل نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار هزینه سوخت پرداخت کردند که نسبت به ماه قبل بیش از ۲۶ درصد و نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش اداره آمار حمل و نقل نشان داد که هزینه هر گالن سوخت جت در ماه آوریل ۴.۱۱ دلار بود که ۹۴ سنت نسبت به ماه مارس و ۱.۸۱ دلار نسبت به سال قبل افزایش داشت. گزارشی که توسط انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی روز یکشنبه منتشر شد، اشاره کرد که این انجمن انتظار دارد خطوط هوایی در سال جاری به سود خالص ترکیبی ۲۳ میلیارد دلاری دست یابند که ۱۸ میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی آن است.

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که نماینده بیش از ۳۷۰ خط هوایی در ایالات متحده و سراسر جهان است، انتظار دارد سود خالص به ازای هر مسافر از ۹.۱۰ دلار در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵۰ دلار در سال جاری کاهش یابد. ویلی والش، مدیرکل انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، در این گزارش گفت: درگیری ایران و افزایش هزینه‌های سوخت «چشم‌انداز خطوط هوایی را بدتر کرده است.»

به دلیل هزینه‌های بالای سوخت، شرکت اسپریت ایرلاینز Spirit Airlines، که به عنوان یک شرکت هواپیمایی فوق‌العاده کم‌هزینه فعالیت می‌کرد، پس از دو بار اعلام ورشکستگی در دو سال گذشته، عملیات خود را در اوایل ماه مه متوقف کرد.

منبع: شین هوآ