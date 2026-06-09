اداره آمار حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد خطوط هوایی آمریکا در ماه آوریل نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار هزینه سوخت پرداخت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره آمار حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد که با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از درگیری خاورمیانه، خطوط هوایی آمریکا در ماه آوریل نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار هزینه سوخت پرداخت کردند که نسبت به ماه قبل بیش از ۲۶ درصد و نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش اداره آمار حمل و نقل نشان داد که هزینه هر گالن سوخت جت در ماه آوریل ۴.۱۱ دلار بود که ۹۴ سنت نسبت به ماه مارس و ۱.۸۱ دلار نسبت به سال قبل افزایش داشت. گزارشی که توسط انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی روز یکشنبه منتشر شد، اشاره کرد که این انجمن انتظار دارد خطوط هوایی در سال جاری به سود خالص ترکیبی ۲۳ میلیارد دلاری دست یابند که ۱۸ میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی آن است.

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که نماینده بیش از ۳۷۰ خط هوایی در ایالات متحده و سراسر جهان است، انتظار دارد سود خالص به ازای هر مسافر از ۹.۱۰ دلار در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵۰ دلار در سال جاری کاهش یابد. ویلی والش، مدیرکل انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، در این گزارش گفت: درگیری ایران و افزایش هزینه‌های سوخت «چشم‌انداز خطوط هوایی را بدتر کرده است.»

به دلیل هزینه‌های بالای سوخت، شرکت اسپریت ایرلاینز Spirit Airlines، که به عنوان یک شرکت هواپیمایی فوق‌العاده کم‌هزینه فعالیت می‌کرد، پس از دو بار اعلام ورشکستگی در دو سال گذشته، عملیات خود را در اوایل ماه مه متوقف کرد.

منبع: شین هوآ

برچسب ها: قیمت سوخت ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
پنتاگون در تنگنای بودجه ۶ میلیارد دلاری؛ کاهش گسترده آموزش‌ها به دلیل جنگ با ایران
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای پایان جنگ ایران تصویب کرد
آمریکایی‌ها برای مقابله با تورم پس از جنگ پس‌انداز خود را خرج می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله کردیم ولی توافق بهم نخورد!
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
لاف‌زنی جنایتکار جنگی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
حادثه امنیتی در خلیج عدن
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
آخرین اخبار
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به شهر‌های کرانه باختری
حادثه امنیتی در خلیج عدن
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست