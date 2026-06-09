باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالباسط پیری اظهار کرد: در این بازه زمانی یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۹۷۸ تن کالا در قالب ۱۰۸ هزار و ۵۹۴ سفر توسط رانندگان و ناوگان حملونقل باری جابهجا شده است که رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد.
وی ادامه داد : بخش حملونقل جادهای کالا یکی از ارکان اصلی پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، تجاری و تولیدی در کشور به شمار میرود و آمار ثبتشده در دو ماهه نخست سال جاری بیانگر پویایی و ظرفیت بالای این بخش است.
پیری با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه حملونقل کالا گفت: در حال حاضر یک هزار و ۸۳۶ راننده باری در جنوب استان مشغول ارائه خدمات هستند که با تلاش شبانهروزی خود، مسئولیت جابهجایی ایمن و بهموقع کالاها را بر عهده دارند و سهم قابل توجهی در پایداری شبکه حملونقل جادهای کشور و پشتیبانی از چرخه توزیع کالا را ایفا میکنند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان در پایان خاطر نشان کرد:موقعیت راهبردی جنوب سیستان و بلوچستان و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ترانزیتی و تجاری کشور، موجب شده است که بخش حملونقل جادهای کالا در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار و کمک شایانی به پویایی اقتصاد و تامین امنیت غذایی کشور داشته باشد.
منبع حمل و نقل جاده ای استان