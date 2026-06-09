مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از بررسی امکان تهاتر واردات کالاهای اساسی با صادرات کالاهای زیرمجموعه از طریق مرزهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - الله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: در پی تأکید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست بررسی تهاتر واردات کالاهای اساسی با صادرات کالاهای معرفی‌شده از سوی وزارت متبوع با حضور نماینده وزارتخانه و نمایندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی و اتحادیه مرزنشینان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

وی با تشریح محورهای این نشست افزود: در این جلسه نحوه ورود کالاهای اساسی و سازوکار صادرات کالاهای مرتبط با مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و ظرفیت‌های موجود در مرزهای استان برای اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس تصمیمات این نشست، بازدید میدانی از مرزهای میرجاوه و پیشین، گمرک چابهار و انبارهای عمومی استان در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت‌ها و موانع موجود برای انعکاس به مقام عالی وزارت احصا شود.

شه‌بخش همچنین از برگزاری منظم نشست‌های هماهنگی خبر داد و گفت: مقرر شد جلسات مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود تا روند واردات و صادرات از مرزهای استان تسهیل و مسائل احتمالی در این حوزه پیگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مرزهای رسمی استان به‌ویژه میرجاوه، پیشین و چابهار از ظرفیت قابل توجهی برای تبادل کالا با کشورهای همسایه برخوردارند و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به تقویت تجارت مرزی و تأمین کالاهای مورد نیاز کمک کند.

شه‌بخش همچنین نقش تعاونی‌ها را در این فرآیند مهم ارزیابی کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشینان و تعاونی‌های تولیدی و توزیعی می‌توانند با تجمیع توان اقتصادی اعضا و سامان‌دهی مبادلات، در اجرای سیاست تهاتر و توسعه تجارت مرزی نقش مؤثری ایفا کنند.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: تعاون کار ورفاه ، واردات کالا
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