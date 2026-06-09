رئیس‌جمهور کلمبیا تاکید کرد که ترامپ را از حمایت نخست‌وزیر جنایتکار و قاچاقچی مواد مخدر اسرائیل باز خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، توطئه غیرقانونی به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، علیه کشورش را افشا کرد و قول داد که او را نه تنها به دلیل جنایت علیه بشریت، بلکه به دلیل وجود شواهدی مبنی بر تأمین مالی مبارزات انتخاباتی در کلمبیا، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

پترو تصریح کرد که شواهد شامل فایل‌های صوتی از رئیس جمهور سابق هندوراس و خوان اورلاندو هرناندز، قاچاقچی مواد مخدر محکوم شده، است که از نظر قانونی اثبات شده‌اند و او توسط رئیس جمهور آمریکا عفو شده است.

پترو اعلام کرد که بر اساس شواهد، بطور کتبی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهد خواست که حمایت خود را از یک «جنایتکار نسل‌کش و قاچاقچی مواد مخدر» (که منظور نتانیاهو بود) پس بگیرد.

پترو گفت: «اگر رئیس جمهور سابق هندوراس و جنایتکار نسل‌کشی اسرائیلی برای خرید آرای کلمبیایی‌ها در انتخابات دلار به کلمبیا فرستاده باشند، این یک جرم در کلمبیاست که در قانون جزای ما تصریح شده است.»

این در حالی است که کلمبیا در حال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در ۲۱ ژوئن برگزار شود، انتخاباتی که در آن ترامپ علناً از نامزد آبلاردو د لا اسپریلا (راست) در مقابل نامزد ایوان سپدا (چپ) حمایت کرده است.

پترو نیز در این راستل گفت که «متحدان آمریکا در کلمبیا سیستمی هستند که قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های شبه‌نظامی را با هم ترکیب می‌کنند و همچنین فرزندان عاملان نسل‌کشی هستند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: رئیس جمهور کلمبیا ، ترامپ و نتانیاهو ، نسل کش
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