در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰ درصد رزروهای مسافرتی جهان در فضای آنلاین ثبت شده است. مسافران ایرانی نیز مسیر مشابهی را طی میکنند. خرید بلیط هواپیما از اسنپ نیاز به مراجعه حضوری یا تماس با آژانسها را از بین برده است. مسیر از جستجوی پرواز تا صدور بلیت در یک برنامه واحد اتفاق میافتد. بازار آنلاین مسافرت در ایران طی سال ۲۰۲۴ به ۱.۸۵۶ میلیارد دلار رسید. پیشبینیها نشان میدهد این عدد تا سال ۲۰۳۳ با رشد ۹.۷۷ درصدی به مرز ۴.۲۹۵ میلیارد دلار میرسد. بخش اسنپتریپ این فرایند را در کمتر از ۵ دقیقه برای افراد ممکن کرده است.
رعایت چند پیشنیاز ساده به شما اجازه میدهد تا مسافرت مقرونبهصرفهتری داشته باشید. آمادگی قبل از جستجو فرایند رزرو را بسیار سریعتر میکند. بررسی گزینههای موجود نیازمند شناخت الگوهای قیمتی و نوع خدمات ارائهشده از سمت شرکتهای هواپیمایی است. افرادی که با چشم باز سراغ برنامهریزی میروند همیشه برندهاند. مسافران حرفهای میدانند که تفاوت قیمتها گاهی به چند ساعت جابهجایی در زمان حرکت بستگی دارد. در نظر گرفتن این ظرایف باعث میشود تا با همان بودجه خدمات بهتری دریافت کنید. آشنایی با این اصول اولیه استرس ناشی از پیدا کردن جای خالی را به حداقل میرساند.
هرچه زودتر رزرو خود را قطعی کنید قیمتها پایینتر خواهند بود. با نزدیک شدن به تاریخ حرکت رقمها افزایش مییابند. برای روزهای تعطیل یا سفرهای خارجی باید از چند هفته قبل اقدام کرد. آمارهای بینالمللی نشان میدهد ۴۰ درصد افراد در کمتر از ۱۴ روز مانده به حرکت بلیط میخرند اما این گروه معمولا هزینه بالاتری میپردازند. برنامهریزی زودهنگام یک مزیت اقتصادی به همراه دارد.
گزینههای سیستمی مستقیم از سمت ایرلاین صادر میشوند. این مدل شرایط استرداد شفافتری دارد. نوع چارتری معمولا ارزانتر تمام میشود اما برای همه مسیرها در دسترس نیست. هنگام بررسی گزینهها در اسنپتریپ هر دو نوع نمایش داده میشوند. مسافران با کمک فیلترها امکان انتخاب بین این دو مدل را پیدا میکنند.
این بخش مسیر قطعی کردن مسافرت را بهصورت عملی نشان میدهد. تمام مراحل با هدف سادگی و سرعت طراحی شدهاند. از لحظهای که تصمیم به مسافرت میگیرید تا زمانی که رسید نهایی را دریافت میکنید فقط چند لمس روی صفحه نمایش فاصله است. برنامههای موبایل امروزه بهگونهای توسعه یافتهاند که حتی کاربران تازهکار نیز بدون سردرگمی کارهای خود را پیش ببرند. دسترسی به درگاههای امن و پشتیبانی مداوم این فرایند را به یک تجربه بیدغدغه تبدیل کرده است. در ادامه مراحل اجرایی این مسیر را با هم مرور میکنیم تا هیچ نقطهابهامی باقی نماند.
برای خرید بلیط هواپیما از اسنپ ابتدا وارد برنامه اسنپ شوید. گزینه بلیت سفر را از منو انتخاب کنید. روی بخش پرواز ضربه بزنید تا وارد محیط اسنپتریپ شوید. مبدأ، مقصد، تاریخ رفت یا برگشت و تعداد مسافران را مشخص کنید. پیش از انتخاب تاریخ تقویم قیمتی را بررسی کنید. نرخهای یک ماه آینده روی این تقویم نمایش داده میشوند تا ارزانترین روز را برای حرکت پیدا کنید. کاربری که میداند اواخر اسفند عازم مشهد است با چک کردن این تقویم روزهای خلوتتر را پیدا میکند.
لیست نتایج از ارزانترین تا گرانترین مرتب شدهاند. فیلترهای موجود به شما کمک میکنند تا بر اساس ساعت حرکت، مدت پرواز، ایرلاین، کلاس پروازی اکونومی یا بیزینس خرید بلیط هواپیما اسنپ را شخصیسازی کنید. پیش از تصمیمگیری روی نام پرواز کلیک کنید. در این بخش قوانین کنسلی و میزان بار مجاز را مطالعه کنید. خواندن این شرایط از بروز مشکلات بعدی جلوگیری میکند.
نام، نامخانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد هر مسافر را با تمرکز بالا ثبت کنید. برای مسیرهای خارجی اطلاعات پاسپورت نیاز است. آدرس ایمیل و شماره موبایل خریدار را درست تایپ کنید. پیامک تأیید به همین شمارهها ارسال میشود. در بخش اطلاعرسانی مشخص کنید آیا پیامک تغییرات به شماره خودتان ارسال شود یا خیر.
اگر کد تخفیف دارید آن را در کادر مربوطه بنویسید. پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی امن صورت میگیرد. امکان پرداخت اقساطی در ۴ قسط با اسنپپی نیز فراهم است. بلافاصله پس از پرداخت موفق پیامک تأییدیه با کد پیگیری برای شما فرستاده میشود. در این مرحله بلیت هواپیما از طریق ایمیل و پیامک صادر میشود. بلیط شما در پنل کاربری قابل دانلود است. فایل بلیط با فرمت پیدیاف در دسترس قرار میگیرد. با در دست داشتن این بلیت الکترونیکی نیازی به چاپ کاغذی ندارید.
اسنپتریپ با اضافه کردن چند قابلیت ویژه مسیر تصمیمگیری را برای کاربران هموار کرده است.
پیش از انتخاب تاریخ امکان مشاهده هزینه روزهای مختلف تا یک ماه آینده روی تقویم وجود دارد. این ابزار کمک میکند تا بدون جستجوی مکرر ارزانترین روز را در یک نگاه تشخیص دهید. مسافران با این ویژگی برنامهریزی مالی بهتری انجام میدهند.
گاهی ظرفیت پروازها پر شده است. اسنپتریپ درباره این ویژگی میگوید:
«با رزرو خودکار پرواز کافی است مسیر و بازه زمانی سفر را انتخاب کنید و کیف پول را شارژ کنید. سیستم بهصورت لحظهای ظرفیت پرواز را پایش کرده و به محض آزاد شدن صندلی بلیت را صادر میکند.»
این پایش تا ۵ ساعت قبل از حرکت ادامه دارد. در صورت کمتر بودن رقم نهایی مابهالتفاوت در کیف پول باقی میماند. لغو این درخواست هر لحظه مقدور است.
اسنپ بلیط هواپیما برای افراد با برنامه منعطف گزینههای لحظه آخری با قیمت پایینتر را پیشنهاد میدهد.
پلتفرم اسنپتریپ مقاصد متنوعی را در سراسر جهان پوشش میدهد. در این مسیرها اطلاعات پاسپورت جایگزین کدملی میشود. مسافران امکان مرتبسازی نتایج بر اساس تعداد توقف و مدت مسافرت را دارند. مسیرهای غیرمستقیم معمولا ارزانتر از مستقیم هستند. افرادی که زمان کافی دارند از این مدل استقبال میکنند. یک پیشنهاد ویژه نیز برای کاربران در نظر گرفته شده است. اگر برای اولینبار پرواز خارجی بگیرید یک مسافرت رایگان تا فرودگاه برایتان فعال میشود. این ادغام خدمات نمونه بارز کارایی این اکوسیستم است. پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته برای مسافران خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد و این اطمینان به کاربر داده میشود.
رعایت این موارد پیش از پرداخت نهایی اطمینان خاطر بیشتری ایجاد میکند. مرور این فهرست از اشتباهات رایج جلوگیری میکند.
خرید بلیط هواپیما از اسنپ یک فرایند چندمرحلهای طولانی نیست. با جستجوی پرواز مقایسه گزینهها ورود اطلاعات و یک پرداخت ساده بلیط شما صادر میشود و در چند ثانیه به گوشی میرسد. اگر هنوز این مسیر را امتحان نکردهاید دفعه بعد که قصد مسافرت دارید یکبار با اسنپ شروع کنید. این محیط یکپارچه سرعت عمل بالایی در اختیار شما قرار میدهد.