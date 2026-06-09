سفیر اسرائیل در ایالات متحده اعلام کرد با وجود همسویی گسترده منافع تل‌آویو و واشنگتن، همچنان برخی اختلاف‌نظر‌ها درباره نحوه پایان دادن به جنگ با ایران وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت که هنوز «برخی اختلافات» بین دو کشور بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ علیه ایران وجود دارد.

این فرستاده اسرائیلی اظهار داشت: «منافع ما تا حد زیادی همسو است. اینجا و آنجا، برخی اختلاف نظر‌ها وجود دارد که باید حل و فصل شود.» وی در اظهاراتی بی اساس پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت این توافق می‌تواند در دو یا سه هفته به دست آید، مدعی شد «زمانی می توان اعلام کرد که جنگ پایان یافته که ایران برنامه هسته ای و موشکی نداشته باشد و از حماس و حزب الله حمایت نکند. آنگاه جنگ، چه در دو هفته و چه در دو ساعت، پیروز خواهد شد.»

لیتر بدون اشاره ای به گفتگوهای پرتنش  ترامپ و نتانیاهو ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل، و به ویژه ترامپ و بنیامین نتانیاهو، روابط «فوق‌العاده‌ای» دارند و نتیجه‌گیری کرد: «ما این جنگ را با هم علیه ایران آغاز کردیم و فکر می‌کنم که با هم و در یک صفحه به آن پایان خواهیم داد.»

سفیر اسرائیل: هشدار ترامپ به نتانیاهو «جنجال عاشقانه» بود

یخیل لیتر هشدار ترامپ به نتانیاهو درباره حملات به ایران را «جنجال عاشقانه» کم اهمیت جلوه داد.

لیتر گفت‌و‌گو‌های بین ترامپ و نتانیاهو را «همکارانه» خواند و ادعا کرد که روایت گمراه‌کننده‌ای توسط روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود. لیتر گفت: «آن‌ها دوستی عمیقی دارند که به حدود ۴۰ سال پیش بازمی‌گردد و گاهی اوقات عاشقان با هم جنجال می‌کنند.» او پذیرفت که نخست وزیر اسرائیل به درخواست ترامپ «تصمیم» به «کاهش تنش» در اقدام نظامی علیه ایران گرفته است، اما افزود که رئیس‌جمهور آمریکا «کاملاً خوب» درک می‌کند که اسرائیل نمی‌تواند «موشک‌های بالستیک را بدون پاسخ تحمل کند.» سفیر اسرائیل افزود: «بیشتر اوقات، ما با یک تلاش مشترک بسیار بسیار نزدیک بین ایالات متحده و اسرائیل سروکار داریم و درک فوق‌العاده‌ای وجود دارد.»

اسرائیل و ایران هر دو پس از فراخوان عمومی ترامپ برای توقف «درگیری»، روز دوشنبه حملات خود را متوقف کردند. به گفته آکسیوس، اسرائیل در حال آماده‌سازی چیزی بود که دو مقام اسرائیلی بزرگ‌ترین موج حملات خود به ایران از آوریل توصیف کردند. با این حال، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت و از او خواست حملات را متوقف کند. وی به نتانیاهو هشدار داد که در صورت انجام حملات بیشتر علیه تهران، حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. یک منبع اسرائیلی گفت که این تماس بین دو طرف شامل اختلاف نظر‌هایی بود، اما در نهایت با موافقت نتانیاهو برای خودداری از حملات برنامه‌ریزی‌شده پایان یافت، مشروط بر اینکه ایران هیچ حمله‌ای انجام ندهد. پس از این گفت‌و‌گو، نتانیاهو به فرماندهان ارشد نظامی خود دستور داد تا عملیات برنامه‌ریزی‌شده را لغو کنند.

تنش‌ها پس از آن تشدید شد که اسرائیل به اهداف مرتبط با حزب‌الله در بیروت حمله کرد و باعث پاسخ موشکی ایران شد.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: سفیر اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا ، حمله اسرائیل به ایران ، ترامپ و نتانیاهو
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