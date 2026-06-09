باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی موصلی در آیین توزیع سبد کالا در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)، اظهار کرد: ارزش هر بسته معیشتی ۵ میلیون تومان است که با مشارکت خیرین و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تهیه و در میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی فارس افزود: در این آیین که با مشارکت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) برگزار شد، ۲۰۰ بسته معیشتی برای خانوادههای نیازمند اطراف حرم آماده و بخشی از آن در همان مکان توزیع شد.
موصلی همراهی خیرین و مردم استان فارس را پشتوانه مهمی برای گسترش خدمات حمایتی به جامعه هدف کمیته امداد دانست و اظهار کرد: این اقدامات جلوهای از نوعدوستی و سخاوت مردم استان فارس است.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) در ادامه این مراسم، نیز با تبریک اعیاد، از تلاشهای کمیته امداد فارس در خدمترسانی به محرومان قدردانی کرد.
او گفت: ۲۰۰ بسته معیشتی کامل برای خانوادههای کمبرخوردار اطراف حرم توسط مرکز افق آستان و در قالب برنامه «قرار دوازدهم» به نام مبارک امام زمان (عج) و متناسب با تعداد اعضای خانوادهها توزیع میشود.
تولیت حرم حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) با تأکید بر تداوم همکاری این آستان با کمیته امداد فارس افزود: این همکاری علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و برنامههای حمایتی نیز ادامه خواهد داشت.
توزیع گسترده ارزاق با همکاری نهادهای دولتی و اوقافی
آیتالله طاهری تولیت حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) ضمن تبریک مناسبتهای آیینی اخیر، از اجرای قرار دوازدهم سخن گفت که با برنامههای تقویمی و مذهبی همزمان شده است، گفت: در راستای اجرای وظایف اجتماعی و دینی، طرح توزیع ارزاق برای ۲۰۰ خانوار از مستمندان و خانوادههای تحت پوشش که در محدوده اطراف حرم سکونت دارند، با همکاری و همافزایی ارزشمند اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال اجرا است.
او با ارائه جزئیات مالی این طرح افزود: هر بسته ارزاق با کیفیت بالا و با ارزش تقریبی ۵ میلیون تومان تهیه شده است تا نیازهای اساسی این خانوادهها را به بهترین شکل پوشش دهد. این اقدام، پاسداشتی است بر یاد و ارزشهای والای امام خمینی (ره) و تجلی رحمت الهی در میان نیازمندان.
تولیت حرم مطهر با نگاهی آیندهنگرانه، خاطرنشان کرد: هدف این آستان مقدس، تنها رفع نیازهای گذرا و مادی نیست.
او تصریح کرد: ما در پی آن هستیم که حمایتهای خود را به حوزههای عمیقتر انسانی گسترش دهیم. در این راستا، برنامههای ویژهای برای تهیه و توزیع بستههای فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده است تا از رشد فکری و تربیتی فرزندان این خانوادهها اطمینان حاصل شود. هدف ما این است که حمایت از یک خانواده، شامل جنبههای مادی، معنوی و علمی باشد.
طاهری با اشاره به برنامههای کارآموزی و آموزش مهارت، گفت: ما بر این باوریم که بهترین راه حمایت از مستمندان، دادن ابزار ماهیگیری به جای ماهی است. به همین دلیل، کلاسهای آموزش مهارتی از جمله آموزش خیاطی را برای فعالسازی توانمندیهای خانوادهها برگزار میکنیم. این برنامهها با هدف اصلی عزتبخشی و ارتقای تابآوری در برابر چالشهای اقتصادی طراحی شدهاند.
او تاکید کرد: این مسیر آموزشی، تنها یک اقدام مقطعی نیست، بلکه بخشی از زنجیره برنامههای مستمر حرم در سالهای گذشته بوده و با حمایت خیرین، در آینده نیز با کیفیت و گستردگی بیشتر ادامه خواهد یافت تا مستمندان بتوانند با تکیه بر مهارتهای خود، جایگاه اجتماعی و اقتصادی پایدارتری کسب کنند.
طاهری از تمامی نیکوکاران و خیرین دعوت کرد تا با حمایت از این طرحهای اجتماعی و فرهنگی، در گسترش این زنجیره خدمترسانی سهیم شوند.
او یادآور شد: مشارکت خیرین، نه تنها باعث رفع نیازهای مادی، بلکه موجب برکت و تقویت بنیههای اجتماعی و تربیتی جامعه خواهد بود.
منبع: کمیته امداد فارس