بیش از ۸۰۰ هزار تن کالا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت از بنادر مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - ناهید شهرامی نیا رییس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران با تشریح آمار عملکردی دوماهه امسال در بنادر استان، از صدور مجوز‌های قانونی برای واردات بیش از ۸۰۰ هزار تن کالا خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته واردات به استان ۵۸ درصد رشد داشته است.

او با تأکید بر اینکه بنادر مازندران به عنوان بازوان اصلی زنجیره تأمین کشور عمل می‌کنند، افزود: این حجم از واردات، بازتاب‌دهنده بهبود فرایند‌های لجستیکی و افزایش کارایی عملیاتی در پایانه‌های بندری استان است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این مدت ۳۳۱ هزار و ۸۴۶ تن کالا از مبدا بنادر مازندران به کشور‌های اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورد‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.

او با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی مازندران، افزود: با اتخاذ تدابیر تسهیل‌گرانه و هوشمندسازی فرایند‌های گمرکی و حمل‌ونقلی، زمان انتظار کالا در بنادر کاهش چشم‌گیری داشته است.

ناهید شهرامی نیا گفت: این دستاورد، نه تنها به تقویت امنیت تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنایع می‌انجامد، بلکه در تثبیت نقش مازندران در کریدور‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

او افزود: هدفگذاری اصلی این اداره، ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی برای پذیرش حجم بالاتری از مبادلات تجاری در سال جاری است.

برچسب ها: واردات کالا ، بنادر مازندران
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