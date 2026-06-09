وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعم از خانواده شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان از سوی بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعطا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اروز گفت: سهمیه وام ودیعه مسکن را بانک مرکزی بر اساس جدول الزام‌های مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دهک‌های یک تا سه جامعه هدف تخصیص داده است که پس از توزیع استانی توسط بانک‌های عامل می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشتن در دهک‌های یک تا سه درآمدی و فاقد مسکن بودن متقاضی است همچنین این جامعه ایثارگری که وام مسکن دریافت کرده‌اند و اکنون قسط آنها تمام شده است و صاحب مسکن نیستند می‌توانند این وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: با توجه به محدودیت سهمیه اولویت از سوی استان‌ها اعمال می‌شود.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: وام ودیعه مسکن ، ایثارگران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دهکهای یک تا سه اونا دهکهای 7 تا 10 مردمه
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بعضی ایثار گران ۸ سال دفاع مقدس ما شالله می توانند یک خیابان را خریده اند یا بخرند مادر شهدا آمده‌اند مورد سو استفاده اطرافیان ک با امتیاز آنها خانه خریده اند وام و آنها دارای مسکن بوده اند این چه عدالتی که ما ۳۰ ما جبهه بودیم هیچ مزایای نداده اند بازنشسته هستیم
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هرکسی‌به‌مردم وکشورخیانت‌کرده‌مستحق‌توقیف‌اموال‌هست‌.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بقیه مردم هم آدم اند
۱
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۲:۰۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آغاز پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی غیرحضوری برای بازنشستگان و مستمری بگیران بانک رفاه / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است
بنده دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در مورد پرداخت تسهیلات وام ۱۰۰ میلیون تومانی غیرحضوری به کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر گلستان جاده تهران ساوه مراجعه کردم ندادن
تقاضا رسیدگی دارم.
درضمن ایثار و جانباز هم هستم
بازنشسته تامین اجتماعی می گوید
۱
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