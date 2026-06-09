باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اروز گفت: سهمیه وام ودیعه مسکن را بانک مرکزی بر اساس جدول الزام‌های مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دهک‌های یک تا سه جامعه هدف تخصیص داده است که پس از توزیع استانی توسط بانک‌های عامل می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشتن در دهک‌های یک تا سه درآمدی و فاقد مسکن بودن متقاضی است همچنین این جامعه ایثارگری که وام مسکن دریافت کرده‌اند و اکنون قسط آنها تمام شده است و صاحب مسکن نیستند می‌توانند این وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: با توجه به محدودیت سهمیه اولویت از سوی استان‌ها اعمال می‌شود.

منبع: بنیاد شهید