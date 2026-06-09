باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا شجاعی" فرمانده مرزباني استان سيستان وبلوچستان در تشريح اين خبر گفت: در راستاي مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق، مرزداران استان به اقدام اطلاعاتی سرنخ‌هايي از فعاليت قاچاقچيان دارو در منطقه مرزي دست پيدا کردند و پس از هماهنگي قضايي و برنامه‌ريزي عملياتي توانستند قاچاقچيان را زمین‌گیر کنند.

فرمانده مرزباني استان سیستان وبلوچستان ادامه، افزود: پس از چند شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتي و شناسايي قاچاقچيان، مسيرهاي احتمالي تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و مرزداران در این عملیات غافلگيرکننده توانستند، ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه سبک، تعداد ۳۹ هزار ۱۴۵ قلم انواع داروی غیرمجاز قاچاق را کشف کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ريالي محموله کشف شده را بالغ بر 11 ميليارد ريال برآورد کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان خاطرنشان كرد: قاچاق دارو علاوه بر آسيب به اقتصاد كشور، مي‌تواند آسيب‌هاي بسيار جدي بر امنيت رواني و سلامت جامعه وارد آورد و مرزدارن استان با تمام توان با اين پديده شوم و غير انساني برخورد

منبع فراجا