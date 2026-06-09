۲۰۰ تن گندم تاکنون از کشاورزان جویباری خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به روند خرید تضمینی گندم، گفت: عملیات خرید تضمینی گندم در کارخانه آرد نمونه جویبار آغاز شده و تا کنون حدود ۲۰۰ تن گندم در این کارخانه خریداری شده است.
او افزود: به منظور نظارت بر افتزنی، سنجش کیفیت و جلوگیری از هرگونه خلل در روند تخلیه بار، کارشناسان این مدیریت و مراکز تابعه بهصورت مستمر در مراکز خرید مستقر میگردند تا اطمینان حاصل شود که محصول گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن و طبق ضوابط ابلاغی پذیرفته میشود.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: سطح زیر کشت این محصول امسال به ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و طبق برآورد کارشناسی تولید نهایی آن به ۸ هزار و ۷۵۰ تن خواهد رسید.
رحیمی گندم را محور امنیت غذایی کشور دانست و افزود: گندم جایگاهی استراتژیک در نظام کشاورزی منطقه دارد و حمایت حداکثری از تولیدکنندگان در مرحله خرید تضمینی، نه تنها منجر به افزایش انگیزه کشاورزان میشود، بلکه تضمینکننده پایداری تولید و ارتقای سطح معیشتی روستاییان در شهرستان جویبار خواهد بود.
او افزود: تداوم روند خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران، نقش کلیدی در تحقق خودکفایی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشاورزی منطقه ایفا میکند و این موضوع از اولویتهای راهبردی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار محسوب میشود.