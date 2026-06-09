۲۰۰ تن گندم تاکنون از کشاورزان جویباری خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به روند خرید تضمینی گندم، گفت: عملیات خرید تضمینی گندم در کارخانه آرد نمونه جویبار آغاز شده و تا کنون حدود ۲۰۰ تن گندم در این کارخانه خریداری شده است.

او افزود: به منظور نظارت بر افت‌زنی، سنجش کیفیت و جلوگیری از هرگونه خلل در روند تخلیه بار، کارشناسان این مدیریت و مراکز تابعه به‌صورت مستمر در مراکز خرید مستقر می‌گردند تا اطمینان حاصل شود که محصول گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و طبق ضوابط ابلاغی پذیرفته می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: سطح زیر کشت این محصول امسال به ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و طبق برآورد کارشناسی تولید نهایی آن به ۸ هزار و ۷۵۰ تن خواهد رسید.

رحیمی گندم را محور امنیت غذایی کشور دانست و افزود: گندم جایگاهی استراتژیک در نظام کشاورزی منطقه دارد و حمایت حداکثری از تولیدکنندگان در مرحله خرید تضمینی، نه تنها منجر به افزایش انگیزه کشاورزان می‌شود، بلکه تضمین‌کننده پایداری تولید و ارتقای سطح معیشتی روستاییان در شهرستان جویبار خواهد بود.

او افزود: تداوم روند خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران، نقش کلیدی در تحقق خودکفایی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشاورزی منطقه ایفا می‌کند و این موضوع از اولویت‌های راهبردی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار محسوب می‌شود.

برچسب ها: خرید گندم ، تولید گندم
خبرهای مرتبط
شتاب در خرید تضمینی گندم مازندران با عبور از ۴ هزار تن
روند مطلوب خرید تضمینی گندم در مازندران؛ بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن به مراکز خرید تحویل شد
تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار آرد و نان در تعطیلات پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال اعلام شد
قرعه کشی لیگ هندبال نونهالان دختر مازندران
هشدار درباره زمستان سخت در مازندران؛ صنایع و ادارات برای استفاده از سوخت دوم آماده شوند
خرید تضمینی ۳ هزار تن گندم در گلوگاه
آخرین اخبار
قرعه کشی لیگ هندبال نونهالان دختر مازندران
هشدار درباره زمستان سخت در مازندران؛ صنایع و ادارات برای استفاده از سوخت دوم آماده شوند
محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال اعلام شد
خرید تضمینی ۳ هزار تن گندم در گلوگاه
کشف لاشه ۳ قلاده فوک خزری در سواحل بابلسر و فریدونکنار