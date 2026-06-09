فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران از آزادسازی یک گروگان و توقیف یک خودروی سرقتی در عملیات ماموران پلیس این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسینعلی شیخ بیان کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری با هدف سرقت خودروی تویوتا هایلوکس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیب و سوران تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سیب و سوران با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم و همچنین با استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت، فرد گروگان‌گرفته‌شده را به سلامت به آغوش خانواده بازگردانند و خودروی مسروقه را نیز کشف و ضبط کنند.

در روز سه شنبه ۱۹ خرداد، شیخ در پایان خاطرنشان کرد: جستجو و پیگیری جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این حادثه همچنان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در این زمینه تا حصول نتیجه کامل ادامه خواهد یافت.

منبع: نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان