تصاویر بخشی دیگری از املاک شناسایی‌شده متعلق به علی کریمی که با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حمله دشمن صهیونیستی - آمریکایی به کشور در طول جنگ رمضان، با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشور‌های متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است که در هفته‌های گذشته با رصد اطلاعاتی بخشی از املاک وی در استان البرز شناسایی و توقیف شده بود.

بخش دیگری از اموال علی کریمی به نفع مردم توقیف شد

به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.

همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شماره‌های رند شناسایی شده است. 

براین اساس بنابراین گزارش، پیش از این نیز دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.

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برچسب ها: علی کریمی ، توقیف اموال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
از فروش اموال خائنین باید برای مستاجران و زوج های جوان مجتمع آپارتمانی بسازید . هم در بازسازی مناطق آسیب دیده جنگی که این مزدوران زمینه ساز آن بودند خرج کنید .
۵
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چقدر دیر.و ضعیف . با خائنین وطن فروشان برخورد میشود..اگر اینگونه مجازات از سالیان پیش اجرایی میشد... بسیاری از حوادث و تلفات و خسارات و شاید جنگ هم در کشور اتفاق نمی‌افتاد
...از کوتهی ماست که دیوار بلند است...
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۶:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا اموالش را نفروخت؟ علی کریمی چند سال است رفته خارج ، یک وکیل میگرفت و همه اموالش را می فروخت
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بعد از چند سال خیانت حالا دارید اموال ابن خائنان دا مصاوره میکنید
۱۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مرتیکه روان پریش با پول ملت واسه خودش چه اموالی جمع کرده.... در دورانی که بازیکن بود هیچ مقام چشمگیری کسب نکرد ولی پول خوبی کسب کرد
۱۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ایناچرااینقدرمال واموال دارن؟
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
علی کریمی ادم نمک نشناسیه اموال همه این نامردا رو بگیرید
۷
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی*
۱۱:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عالی
۱۷
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
الحمدلله
همه این انگل ها رو باید همین کارو بکنن هرچه زودتر
ممکنه به نام اقوامشون کرده باشن که اونا روهم باید بگیرن چون اول خودشون با پول ملت خریدن بعد به ملت خیانت کردن
۲۰
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ع د
۱۱:۳۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر علی کریمی و امثال ایشان با این همه ملک دیگر میخواست چکار کند این ملک ها از کجا عاید ایشان شده مگر نه از پول دریافتی از کشور و ....بوده است حقا که گیر انداختن و اعدام حق ایشان هست و سریعتر به هر نوعی خودش را هم گیر بیارند و به کشور عودت داده شود
۱۸
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
علی کریمی وطن فروش مزدک میرزایی وامثال اینا رقمی نبودن مردم بزرگشون کردن دم قوه قضائیه گرم هرچه که توایران دارن مال ایران بزرگه به نفع ملت ضبط کنید
۱۸
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
به نفع مردم یعنی چی دقیقا میشه واضح بگید بدونیم؟چرا میگید به نفع مردم نمیدونم
۶
۵۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا با فروش این املاک
سالن‌های ورزشی بسازند و چند زمین فوتبال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
افرین
۱۳
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
در چه راهی هزینه خواهد شد این موضوع باید اطلاع رسانی شود

به نام ملت به به نفع مسئولین نباشد
۳
۴۰
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China
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
پول سه چهار مترشو از زمین برای من واریز کنید
۴
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
امری نداری
۱۲
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