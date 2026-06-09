رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج:

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - میلاد پورانی، اظهار کرد: با هدف پیشگیرانه برای کاهش خطر آتش‌سوزی در نقاط پرریسک و حساس شهری عملیات گسترده علف‌تراشی، برداشت و خروج علوفه خشک در پارک‌های جنگلی آبیدر، توس‌نوذر و سرنجیانه سنندج در وسعتی حدود ۱۸۰ هکتار آغاز شد.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف کاهش مواد قابل اشتعال سطحی و پیشگیری از وقوع حریق در فصل گرم سال در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد:‌این عملیات در پارک جنگلی آبیدر شامل محدوده میدان گاز تا پارک کودک و از پارک کودک تا حسن‌آباد در حال انجام است؛ نقاطی که به‌عنوان مسیر‌های پرتردد و پرریسک شناسایی شده‌اند.

اجرای آتش‌بر‌های گسترده

وی عنوان کرد: همزمان با پاکسازی سطحی، عملیات ایجاد آتش‌بر توسط تراکتور نیز در حال انجام است؛ این آتش‌بر‌ها با عرض حداقل ۵ متر و طول تقریبی ۲۵۰ هزار متر در نقاط مختلف پارک‌های جنگلی اجرا می‌شود.

پورانی با تأکید بر نقش رفتار انسانی در وقوع آتش‌سوزی‌ها هشدار داد: رها کردن بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی، خرده‌شیشه و اشیای مشابه در طبیعت می‌تواند به‌طور مستقیم موجب آغاز حریق شود.

اثرات خطرناک زباله‌های شیشه‌ای

وی توضیح داد: این اشیا مانند عدسی عمل کرده و با تمرکز نور خورشید، باعث اشتعال علوفه خشک و مواد قابل اشتعال در سطح جنگل‌ها و مراتع می‌شوند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج افزود: رها کردن ته‌سیگار و چوب‌کبریت استفاده‌شده از دیگر عوامل مهم آتش‌سوزی عنوان شد و از شهروندان خواسته شد در حفظ ایمنی مراتع و جنگل‌ها نهایت دقت را داشته باشند.

به گفته پورانی، کاهش علوفه خشک از طریق چرای دام و برداشت دستی و همچنین پاکسازی تنه‌های خشک و پوسیده درختان، نقش مهمی در کاهش خطر آتش‌سوزی دارد.

درخواست همکاری

با توجه به اهمیت منابع طبیعی و پارک‌های جنگی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ضمن تقدیر از همراهی و همکاری همیشگی مردم، از شهروندان خواست کرد: درصورت مشاهده آتش‌سوزی سریعا با شماره ١٢۵ تماس و موقعیت محل آتش سوزی را دقیق و واضح اعلام کنند.

پورانی همچنین افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک یا عمدی برای آتش‌سوزی، موضوع را از طریق تماس با ۱۱۰ گزارش دهند و در صورت امکان آن را مستندسازی کنند.