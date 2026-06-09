رئیس فدراسیون ووشو گفت: اتفاقات تلخ، زننده و شوکه‌کننده روز گذشته باعث هتک حرمت به خانواده فرهیخته و محترم ووشوی کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در واکنش به اتفاقات تلخ و زننده‌ای که متأسفانه روز گذشته در محل فدراسیون رخ داد، اظهار داشت: فدراسیون همواره به رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه زمینه‌ها تأکید داشته و این مهم همیشه در دستورکار تمام اهالی خانواده ووشو اعم از بازیکن، مربی، داور، مدیر و کارکنان بوده‌است. ما به‌دلیل جلوگیری از تعارض منافع و کنترل هیجانات ناشی از مسابقات و بر اساس پروتکل درون‌اردویی بودن رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان، بازی سهیلا منصوریان و دیانا رحیمی را بدون حضور افراد غیر ضرور برگزار کردیم که خانم الهه منصوریان که از حدود ساعت ۵:۳۰ صبح جلوی درب سالن مسابقات بود مورد قبول نبوده است.

وی در ادامه بیان داشت: متأسفانه پس از شکست سهیلا منصوریان که با امتیاز فنی در ۲ راند پیاپی و ثبت دومین شکست وی در انتخابی‌ها که به منزله حذف از ترکیب تیم ملی برای بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویاست، ۲ خواهر دیگر با هتک حرمت، فریاد و استفاده از الفاظی ناشایست با شکستن دوربین مداربسته و قفل درب اتاق ریاست، وارد اتاق من شدند و به بنده حمله فیزیکی کردند که تمامی این اتفاقات در حضور شاهدان عینی همانطور که در ویدیو‌های مداربسته موجود است ضبط و ثبت شده است.

صدیقی اذعان داشت: شخصاً سعی کردم محترمانه رفتار کنم و با پرهیز از تنش، پاسخ مؤدبانه‌ای به رفتار‌های زشت و قبیح الهه و شهربانو منصوریان بدهم، اما متأسفانه این دو خواهر با هتک حرمت به تصاویر شهدای انقلاب اسلامی، شکستن قاب عکس رهبر شهید و امام راحل، قاب وان‌یکاد پس از حمله فیزیکی، چاقویی را که در جیب خود از قبل پنهان کرده بود تا برای حمله به من استفاده کند را در دست گرفته و پس از اینکه موفق نشدند سناریو خود را عملیاتی کنند ناگهان متوجه شدم الهه منصوریان اقدام به خودزنی کرده و شروع به فریاد می‌کند، که همه افراد داخل اتاق دیدند که خودش به چه نحوی به خودش آسیب می‌زند.

وی در این رابطه عنوان داشت: به محض این که این صحنه را دیدم، از اتاق خودم خارج شوم تا فرصت بیشتری به این افراد برای ادامه رفتار‌های ساختارشکنانه‌اشان ندهم. در همین حین شهربانو منصوریان به یک مرد که همراهشان با گوشی مشغول فیلم‌برداری بود و طی اقدامی هماهنگ‌شده وی را همراهی می‌کرد، گفت که از او فیلم بگیر که خواهرم را چاقو زده! این در شرایطی است که افراد حاضر در اتاق، شهادت رسمی و حقوقی داده‌اند که الهه منصوریان خودزنی کرده و این شهادت‌نامه پیوست شکایت رسمی فدراسیون شده‌است.

رئیس فدراسیون ووشو تأکید داشت: فدراسیون روایت صحیحی از قائله تأسف‌برانگیز روز گذشته را با مستنداتی از قبیل تصاویر و فیلم بر روی خروجی‌های رسمی قرار داد که با شفافیت کامل رسانه‌های معتبر به آن استناد کرده‌اند. متأسفانه استوری‌ها و پست‌های اینستاگرامی خواهران منصوریان بر مدار دروغ و روایت ناصواب می‌چرخد و این بار هم این پیشکسوتان که باید منادی اخلاق و رفتار پهلوانی باشند سعی بر تحریف واقعیت داشته‌اند.

وی با بیان این که هتک حرمت یک پیشکسوت و قهرمان به خانه خود با هیچ متر و معیاری قابل پذیرش نیست، گفت: همواره سعی بر گفت‌و‌گو و تعامل با همه افراد از همه سلیقه‌ها داشته‌ایم، اما در این مورد خاص، همه به عینه دیدند که چه شد و نمایندگان محترم حراست مجموعه ورزشی آزادی و وزارت ورزش‌وجوانان نیز در فدراسیون در لحظه وقوع این بی‌احترامی حضور داشتند و جزییات را از ابتدا دیدند. مطمئناً توهین لفظی و تهدید کارکنان فدراسیون به هیچ وجه قابل اغماض نیست و فدراسیون ووشو ضمن محکوم کردن این رفتار‌های غیرانسانی به شدیدترین لحن ممکن، از طریق مراجع قضایی و قانونی حق خود را پی‌گیری می‌کند. ضمن اینکه در حال حاضر نیز پرونده دیگری باتوجه به نشر اکاذیب، هتاکی و توهین و افترای صورت گرفته از سوی خانم شهربانو منصوریان در فضای مجازی در مجاری قانونی در حال پیگیری است. دیگر دوران بزن در رو تمام شده است.

صدیقی در پایان خاطرنشان ساخت: رقابت‌های انتخابی با کم‌ترین حاشیه، بیش‌ترین آرامش و سلامت و با استفاده از داوران بین‌المللی برگزار شد به طوری که هیچ بازیکنی از داوری و نتایج شکایت نداشت. این رفتار‌ها شوکه‌کننده است و ما وظیفه داریم جلوی تسری آن را بگیریم. همچنین مستنداتی در اختیار فدراسیون ووشو است که در صورت افشا، مایه خجالت و سرافکندگی هر چه بیش‌تر این افراد خواهد شد و بزودی در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار خواهد گرفت.

منبع: روابط‌عمومی فدراسیون ووشو

برچسب ها: سهیلا منصوریان ، فدراسیون ووشو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وای به روزی که گدا معتبر شود.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
غرور شون داره نابودشون میکنه. مگی کی هستن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خواهرای منصوریان زحمت کشیدن مقامهای اول تا سوم را بدست آوردن تمام بدن اینها سیاه وکبود شده در بازیها ،ولی حق خوری چیز دیگه ایه
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۳:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دوستان باید پای حرف دو طرف نشست بعد قضاوت کرد
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۲۲:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
حق خوری تو کشور ما؟
خدایا توبه توبه
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
واقعا که این خواهران خودشون رو گم کردن کاش کمی انسانیت هم یاد میگرفتن حیف که مغرور شدن
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اینارو باید به یه درختی جایی ببندی فقط من موندم این اسمارو کی برا اینا گذاشته باید اسم مردونه میزاشتن مثلا اژدر خوبه
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
هادی
۲۱:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عجب مهمانی هستی احترام صاحب خانه را نگه نداشته ای
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این منصوریان نها خیلییی شورش را در آوردند و متاسفانه مطبوعات آنها را گنده کردند ادب باید داشته باشند
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این همون خانمه که گفت ازدواج نمیکنم چون اصلا خندم میاد اگه بخوام از کشور خارج بشم مجبور بشم از کسی اجازه بگیرم. هیچ بویی از زنانه گی نبرده.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سیاسی الکی برای چی هست آقای صدیقی عکس هتک حرمت برای چی میگی دوران بزن درور تمام شده تو که مال این حرفها نیستی که چند خانم بزن درور میگی مگر دشمن هست این حرفها میزنی حرمت خانم داشته باشد نادان کوتاه می‌آمدی حتما حقشون ضایع کردی خیلی سیاسی کاری نکن بلاخره خانم هستند من اصلا آنها را نمی‌شناسم و نه خبر ورزشی را دنبال میکنم فقط تذکر برای معرفت تو هست آنها جر تیم ملی هست
۱۴
۵
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Netherlands (Kingdom of the)
کوروش کبیر پادشاه صلح و جنگ
۲۰:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اوووو اینم حسابی سندسازی کرده علیه منصوریان ها،فیلم اگه داری بده بیرون حرفی نیست،شهربانو هم فیلم داره
۸
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۰:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هیچ کس بی دلیل اینکارا رو نمیکنه این خواهران هم روحیه ورزشی دارن و واقعا پهلوانن. محاله اتفاقی نیوفتاد باشه بعدشم خب معلومه ریئس یه مجموعه تمامی کارمندا طرفدارش هستن حتی ب شهادت دروغ.
۱۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۸:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی به ی مشت اراذل بی حیا هرزه بیشتر از لیاقتشون میدون میدین نتیجشم همین میشه
اخرش میشن مهناز افشار و علی دایی و کتایون ریاحی و ...
۲۶
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لطفا در مورد کسایی که واقعا برای کشور تلاش کردن حرف نزن خواهرهای منصوریان تو بازی تمام بدنشون سیاه شده و علی دایی آقای گل بوده که هنوز کسی به تعداد گل ایشون نرسیده شما چه کار کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
با این دوتا خواهر... دستگاه قضایی باید برخورد کنه
۷
۳۳
پاسخ دادن
۱۲۳
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