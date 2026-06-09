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باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده رمضان امین ۵۱ ساله پس از ۳۸ سال انتظار صاحب سه فرزند به نامهای آسنات، محمد و مهدی شدند و طعم شیرین پدر و مادر شدن را تجربه کردند.
بر اساس آمار موجود این خانواده پنجمین خانواده دارای فرزند سه قلو در سطح شهرستان هریس محسوب میشوند همچنین در حال حاضر ۴۱ خانواده دارای فرزند دو قلو در شهرستان هستند.
پدر این سه قلوها که کارگری زحمتکش است با ابراز خرسندی از این موهبت الهی از خداوند بابت این نعمت بزرگ شکرگزار است چرا که تولد این سه فرزند نویدبخش زندگی تازهای برای این زوج بوده و پس از سالها مراجعه به پزشکان و انتظار برای فرزنددار شدن آرزوی دیرینه آنان را محقق کرده است.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما