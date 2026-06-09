خانواده‌ای در کلوانق هریس پس از ۳۸ سال انتظار صاحب سه فرزند شدند این خانواده پنجمین خانواده دارای فرزند سه قلو در این شهرستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  خانواده رمضان امین ۵۱ ساله پس از ۳۸ سال انتظار صاحب سه فرزند به نام‌های آسنات، محمد و مهدی شدند و طعم شیرین پدر و مادر شدن را تجربه کردند.

بر اساس آمار موجود این خانواده پنجمین خانواده دارای فرزند سه قلو در سطح شهرستان هریس محسوب می‌شوند همچنین در حال حاضر ۴۱ خانواده دارای فرزند دو قلو در شهرستان هستند.

پدر این سه قلو‌ها که کارگری زحمتکش است با ابراز خرسندی از این موهبت الهی از خداوند بابت این نعمت بزرگ شکرگزار است چرا که تولد این سه فرزند نویدبخش زندگی تازه‌ای برای این زوج بوده و پس از سال‌ها مراجعه به پزشکان و انتظار برای فرزنددار شدن آرزوی دیرینه آنان را محقق کرده است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: تولد فرزند ، تولد سه قلوها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بچه های بی گناه توی چه دنیای کثیفی اومدن
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
معجزه است
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
قدمش مبارک دختروم تولدش مبارک 😋😘😋😋😋😘😘😋💞💞💘
۰
۵
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