یک منبع آمریکایی می‌گوید نتانیاهو برای ادامه حیات سیاسی خود به ادامه جنگ با ایران نیاز دارد درحالیکه ترامپ برای نجات خود به دنبال پایان آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی از تناقض شدید بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مورد جنگ ایران پرده برداشت و گفت که نتانیاهو برای حفظ موجودیت سیاسی خود روی ادامه آن شرط بسته است، در حالی که ترامپ برای محافظت از آینده انتخاباتی خود به دنبال پایان دادن به آن است.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: بی بی برای حفظ حضور سیاسی خود در اسرائیل نیاز به ادامه جنگ دارد و ترامپ برای حفظ حضور سیاسی خود در آمریکا نیاز به پایان جنگ دارد.

در حالی که ترامپ در تلاش است تا خود را از جنگ ایران که اکنون در چهارمین ماه خود قرار دارد، خلاص کند، به نظر می‌رسد نتانیاهو تشدید مداوم تنش‌ها را فرصتی برای تقویت جایگاه سیاسی داخلی خود می‌بیند. این تضاد منافع در بحران اخیر کاملا مشهود بود، به طوری که ترامپ صریحا به نتانیاهو هشدار داد که اگر خصومت با ایران را از سر بگیرد، ممکن است خود را در حال جنگیدن به تنهایی بیابد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تنها چاره ایران تولید سلاح اتمی هست بساز از تنگه برای تهدید کنندگان استفاده بکن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اونا میگن تضاد منافع... شما بخون تقسیم کار...
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اونا میگن تضاد منافع... شما بخون تقسیم کار...
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
همش فریبه، بگذارید جام جهانی تمام شود و در یک مدت بازار انرژی آرام شود، مجدد شروع میکنند! ممکن هم هست تا انتخابات نوامبر(آبان) هم طولش بدن که با خیال راحت جنگ رو از سر بگیرند!
مشکل ما اینه که از یک سوراخ چند بار گزیده میشیم!
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
احسنت به بصیرت عالی شما
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