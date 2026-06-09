باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی از تناقض شدید بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مورد جنگ ایران پرده برداشت و گفت که نتانیاهو برای حفظ موجودیت سیاسی خود روی ادامه آن شرط بسته است، در حالی که ترامپ برای محافظت از آینده انتخاباتی خود به دنبال پایان دادن به آن است.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: بی بی برای حفظ حضور سیاسی خود در اسرائیل نیاز به ادامه جنگ دارد و ترامپ برای حفظ حضور سیاسی خود در آمریکا نیاز به پایان جنگ دارد.

در حالی که ترامپ در تلاش است تا خود را از جنگ ایران که اکنون در چهارمین ماه خود قرار دارد، خلاص کند، به نظر می‌رسد نتانیاهو تشدید مداوم تنش‌ها را فرصتی برای تقویت جایگاه سیاسی داخلی خود می‌بیند. این تضاد منافع در بحران اخیر کاملا مشهود بود، به طوری که ترامپ صریحا به نتانیاهو هشدار داد که اگر خصومت با ایران را از سر بگیرد، ممکن است خود را در حال جنگیدن به تنهایی بیابد.

منبع: آر تی