دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر گرنادا به دلیل ناتوانی این تیم در سفر به مکزیک احتمالا لغو خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی با یک تغییر دیگر مواجه شد و احتمالا دیدار تدارکاتی شاگردان امیر قلعهنویی برابر گرنادا لغو شود.
تیم ملی که این روزها اردوی خود را در تیخوانای مکزیک برپا کرده است، قرار بود در چارچوب برنامههای آمادهسازی به مصاف گرنادا برود، اما این مسابقه به دلیل ناتوانی حریف در اعزام تیم به مکزیک احتمالا برگزار نخواهد شد. گفته میشود گرنادا به دلیل آماده نبودن بازیکنان خود شرایط حضور در این دیدار را ندارد.
این دومین بازی تدارکاتی لغوشده ایران در آستانه جام جهانی محسوب میشود. پیش از این نیز دیدار برنامهریزیشده مقابل پورتوریکو به دنبال تغییر محل استقرار تیم ملی از آمریکا به مکزیک از دستور کار خارج شده بود. ملیپوشان ایران خود را برای حضور در رقابتهای جام جهانی آماده میکنند؛ جایی که در گروه G با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه هستند.
تیم ملی نخستین مسابقه خود در این رقابتها را روز ۲۶ خرداد برابر نیوزیلند برگزار خواهد کرد.