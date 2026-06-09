باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شی جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس‌جمهور این کشور، روز دوشنبه در جریان گفت‌و‌گو با کیم جونگ اون، دبیرکل حزب کارگران کره و رهبر کره شمالی، اعلام کرد که چین و کره شمالی باید پایه اعتماد سیاسی متقابل را تحکیم و سطح همکاری‌های عملی را ارتقا بخشند.

شی که روز دوشنبه برای یک سفر دولتی دو روزه وارد پیونگ‌یانگ شد، اظهار داشت که پس از هفت سال، از اینکه دوباره از شهر زیبای پیونگ‌یانگ بازدید می‌کند، بسیار خوشحال است و احساس گرم و آشنایی خاصی دارد. وی ابراز آمادگی کرد تا با کیم کار کند و از این سفر به عنوان فرصتی برای تقویت برنامه‌ریزی سطح بالا و هدایت استراتژیک روابط چین و کره شمالی در عصر جدید استفاده نماید.

شی تأکید کرد که دو طرف باید با هدایت تبادلات سطح بالا، پایه اعتماد سیاسی متقابل را تحکیم بخشند. راهنمایی استراتژیک رهبران ارشد دو کشور بزرگترین نقطه قوت روابط چین و کره شمالی است. امسال شصت و پنجمین سالگرد معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی است و هر دو طرف رویداد‌های بزرگداشت باشکوهی برگزار خواهند کرد.

شی خواستار گسترش و فعال‌سازی تبادلات دوستانه در سطوح و زمینه‌های مختلف بین دو حزب شد. دو طرف همچنین باید در جهت هدف رفاه مردم و ارتقای سطح همکاری‌های عملی متعهد باشند. چین آماده است با کره شمالی برای تقویت همسویی استراتژی‌های توسعه و گسترش همکاری‌های عملی در زمینه‌هایی مانند اقتصاد و تجارت، کشاورزی، ساخت و ساز، علم و فناوری و بهداشت و درمان همکاری کند.

کیم نیز با اشاره به اینکه شی را محترم‌ترین مهمان مردم کره شمالی خواند، گفت که کشورش گرم‌ترین و صمیمانه‌ترین استقبال را از شی به عمل آورد. انتخاب پیونگ‌یانگ برای اولین سفر خارجی شی در سال جاری، نشان‌دهنده اهمیت زیادی است که او به روابط دو کشور و دوستی عمیق بین آنها قائل است. کیم تأکید کرد که روابط دوجانبه آزمایش شده و همواره در سمت درست تاریخ ایستاده و از استقلال و عدالت حمایت کرده است.

کیم ابراز داشت که کره شمالی از دیدن دستاورد‌های توسعه‌ای چین که جهان را شگفت‌زده کرده و افزایش قابل توجه جایگاه بین‌المللی آن، خوشحال است. وی خاطرنشان کرد که مفهوم جامعه با آینده مشترک برای بشریت و چهار ابتکار جهانی مطرح شده توسط شی، معنای عمیقی برای ترویج صلح و توسعه جهانی دارد. کیم تأکید کرد که کره شمالی قاطعانه از اصل یک چین حمایت کرده و از سیاست‌ها و مواضع چین در حفظ منافع اصلی خود پشتیبانی می‌کند.

پیش از این دیدار، کیم مراسم استقبال باشکوهی را برای شی در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ‌یانگ برگزار کرد. شی همچنین در ضیافت شامی که کیم به افتخار او ترتیب داده بود، شرکت کرد. در این ضیافت، شی گفت که روابط چین و کره شمالی در یک نقطه شروع تاریخی جدید قرار دارد و دو رهبر به اجماع مهمی دست یافتند. هر دو رهبر موافقت کردند که تبادلات سطح بالا را تقویت، ارتباطات استراتژیک را تعمیق، همکاری‌های عملی را گسترش و پیوند‌های مردمی را افزایش دهند. شی تأکید کرد که هدف از این تلاش‌ها، ارتقای روابط دو کشور به سطح بالا، گشودن چشم‌انداز‌های روشن‌تر برای آرمان سوسیالیستی هر دو کشور و کمک به پیشرفت مستمر جامعه بشری است.

منبع: شین هوا