رضایی می‌گوید امیدوارم که عقب‌نشینی نکنیم چون هروقت عقب‌نشینی کردیم دشمن جلوتر آمده و فکر کرده ما در موضع ضعف هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه من امیدوارم که عقب‌نشینی نکنیم، گفت: هروقت عقب‌نشینی کردیم دشمن جلوتر آمده و فکر کرده ما در موضع ضعف هستیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: برخی از عقب‌نشینی‌هایی که قبل از جنگ چهل روز در حوزه دیپلماسی داشتیم شاید دشمن را امیدوار کرد و هروقت مقتدرانه ایستادیم نتایج بهتری گرفتیم که اخرین آن ماجرای لبنان و ضربات کوبنده‌ای بود که ما به رژیم صهیونیستی وارد کردیم و دیدید که آمریکایی‌ها پشت رژیم صهیونیستی درنیامدند البته اصطلاحا بودند، اما در موضع آنها عقب رفتند و به آنها فشار آوردند لذا مقاومت همیشه جواب می‌دهد.

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برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دشمن را باید از کرده خود پشیمان کنید. آمریکا و صهیونیست زبان زور می فهمند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یعنی برسیم به همان سرزمین سوخته که قول داده بودید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
قرار بود مذاکره، گفت وگو و برجام همه مشکلات مردم و کشور را حل وفصل کند پس چی شد
و این در حالی است که متأسفانه بعد از مذاکره، گفت وگو و توافق هسته ای برجام مشکلات مردم و کشور 1000 برایر هم افزایش یافته است و هر روز هم بیشتر می شود
۰
۲
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