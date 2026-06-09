باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه من امیدوارم که عقب‌نشینی نکنیم، گفت: هروقت عقب‌نشینی کردیم دشمن جلوتر آمده و فکر کرده ما در موضع ضعف هستیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: برخی از عقب‌نشینی‌هایی که قبل از جنگ چهل روز در حوزه دیپلماسی داشتیم شاید دشمن را امیدوار کرد و هروقت مقتدرانه ایستادیم نتایج بهتری گرفتیم که اخرین آن ماجرای لبنان و ضربات کوبنده‌ای بود که ما به رژیم صهیونیستی وارد کردیم و دیدید که آمریکایی‌ها پشت رژیم صهیونیستی درنیامدند البته اصطلاحا بودند، اما در موضع آنها عقب رفتند و به آنها فشار آوردند لذا مقاومت همیشه جواب می‌دهد.