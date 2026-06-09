سود ارزی خریداران اوراق مرابحه شرکت‌های پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: سود ارزی خریداران اوراق مرابحه شرکت‌های پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان، با نرخ سود سالیانه ۶ درصد، در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۷ خردادماه سال جاری از طریق بانک ملت به‌عنوان بانک عامل، به حساب دارندگان این اوراق واریز شد. بر این اساس هر یک از ناشران مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو سود اوراق را به صورت ارزی به دارندگان اوراق پرداخت کردند.

او ادامه داد: پرداخت سود این اوراق به صورت ارزی و بدون تاخیر زمانی از آن حیث دارای اهمیت است که صنعت پتروشیمی متحمل آسیب‌هایی از ناحیه حملات دشمن آمریکایی – صهیونی در جنگ تحمیلی رمضان شده است و اهتمام شرکت‌های پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان به عنوان ناشران اوراق ارزی نسبت به پرداخت به موقع سود اوراق، می‌تواند سبب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید اوراق ارزی شده و سطح اعتماد عمومی نسبت به ابزارهای ارزپایه در نظام مالی کشور را ارتقاء دهد.

وی افزود: تاکنون ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی و اقتصادی تقاضای تامین مالی ارزی برای پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور خود را با رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به مرکز مبادله ایران ارائه داده‌اند که فرایند تامین مالی ارزی آن‌ها در حال انجام است.

برچسب ها: مرکز مبادله ، اوراق مرابحه
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