باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - استاد جلیل رسولی، هنرمند خوشنویس درباره اثر خود که راجع به کودکان مدرسه میناب است، گفت: هر هنرمند باید راجع به اتفاقات اخیر ادای دین کند. هرکس وظیفه دارد نسبت به این جنایات واکنش نشان دهد و اگر نکند، جفا کرده است. من با این اثر خواستم ادای دِین کنم و امیدوارم عزیزان دیگری هم در این زمینه اثر تولید کنند. جنگ تمام می‌شود و می‌رود، ولی این آثار هستند که ماندگار می‌شوند. ما وظیفه داریم به عنوان یک انسان و هموطن، هموطن خود را ببینیم. ۱۶۸ کودک مینابی عزیزِ دلِ ملت ایران بوده‌اند.

این هنرمند خوشنویس از آرامش قلبی خود بعد از طراحی این اثر گفت و خاطرنشان کرد: من با عشق این اثر را تولید کردم. اصلاً مسائل مادی برایم اهمیت نداشته است. من این‌کار را وظیفه می‌دانستم و قطعاً می‌دانم همانطور که خودم با طراحی این اثر آرامش پیدا کردم، مخاطب من نیز آرامش پیدا خواهد کرد. امیدوارم خداوند به خانواده‌های داغدارِ میناب صبر دهد و در بهشت خود قرار دهد.