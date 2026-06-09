استاد رسولی گفت: جنگ تمام می‌شود و می‌رود، این آثار هنری هستند که می‌مانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - استاد جلیل رسولی، هنرمند خوشنویس درباره اثر خود که راجع به کودکان مدرسه میناب است، گفت: هر هنرمند باید راجع به اتفاقات اخیر ادای دین کند. هرکس وظیفه دارد نسبت به این جنایات واکنش نشان دهد و اگر نکند، جفا کرده است. من با این اثر خواستم ادای دِین کنم و امیدوارم عزیزان دیگری هم در این زمینه اثر تولید کنند. جنگ تمام می‌شود و می‌رود، ولی این آثار هستند که ماندگار می‌شوند. ما وظیفه داریم به عنوان یک انسان و هموطن، هموطن خود را ببینیم. ۱۶۸ کودک مینابی عزیزِ دلِ ملت ایران بوده‌اند. 

این هنرمند خوشنویس از آرامش قلبی خود بعد از طراحی این اثر گفت و خاطرنشان کرد: من با عشق این اثر را تولید کردم. اصلاً مسائل مادی برایم اهمیت نداشته است. من این‌کار را وظیفه می‌دانستم و قطعاً می‌دانم همانطور که خودم با طراحی این اثر آرامش پیدا کردم، مخاطب من نیز آرامش پیدا خواهد کرد. امیدوارم خداوند به خانواده‌های داغدارِ میناب صبر دهد و در بهشت خود قرار دهد.

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برچسب ها: خوشنویسی ، جنگ رمضان ، میناب
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