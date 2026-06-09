باشگاه خبرنگاران جوان - حسین محمودی، رئیس کمیته امداد شهرستان بستک، با اعلام خبر بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی گفت: با هدف بهره گیری از انرژی های پاک و تجدیدپذیر در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مددجویان این نهاد، کمک به پایداری شبکه برق در فصل تابستان و فراهم نمودن بستری مطمئن برای ایجاد درآمد پایدار ، افزایشی و مستمر برای خانواده‌های نیازمند تحت حمایت، نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی کمیته امداد در روستای خلوص شهرستان بستک با موفقیت احداث ، راه اندازی و به شبکه سراسری برق متصل گردید.

محمودی افزود: این پروژه با رویکردی نوآورانه و از طریق پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانواده های متقاضی مستعد انجام این طرح، اجرا شده است که اکنون زمینه ساز ایجاد درآمدی پایدار ، افزایشی و مستمر برای ۲۰۰ خانوار از مددجویان این منطقه شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان بستک با اشاره به مزایای این طرح، بیان داشت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلی دولت و برنامه های کلان کمیته امداد برای حرکت به سمت اقتصادهای چابک و کوچک ، پایدار و با هدف گره‌گشایی از مشکلات معیشتی خانواده‌های مستضعف ساکن در مناطق محروم انجام شده است.

این مقام مسئول در ادامه به همکاری صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و بانک مهر ایران در گره‌گشایی از مشکلات محرومان در شهرستان بستک نیز اشاره کرد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری، مبلغ 3 میلیارد و 510 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده است که هدف اصلی از این اقدام، حمایت هدفمند و مستقیم از اقشار کمتر برخوردار و توانمندسازی این خانواده ها می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: این میزان اعتبار به 74 مددجو نیازمند در قالب تسهیلات قرض الحسنه بلند مدت با کمترین کارمزد (حداکثر 3% و فقط یکبار کسر از وام) در قالب وام های اشتغال، مسکن، حمایتی و فرهنگی به متقاضیان و نیازمندان شناسایی شده و ثبت شده در سامانه سها، پرداخت شده است.

منبع :کمیته امداد هرمزگان