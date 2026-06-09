\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647\u00a0\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u00a0- \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0634 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0641\u0631\u0622\u06cc\u0646\u062f \u062b\u0628\u062a\u200c\u0646\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u06f1\u06f9 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5) \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.