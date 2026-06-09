باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

تصاویری از خرابی‌های مناطق مسکونی صور در جنوب لبنان درپی حمله صبح امروز صهیونیست‌ها را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس حملات وحشیانه ای را به صور در جنوب لبنان انجام داده است.

مطالب مرتبط
تصاویری از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

چرا دو پایگاه نظامی رامات دیوید و نواتیم زیر آتش رفتند؟ + فیلم

تصاویری از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

کارشناس مسائل بین‌الملل: تنگه هرمز از روز گذشته به‌طور کامل بسته شد + فیلم

تصاویری از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

پاسخ سنگین ایران به تجاوز دشمن صهیونی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم
۱۳۵۹

اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۳۱۶

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
۱۱۳۵

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۲۲

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم
۹۲۶

پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لبنان باید بجنگند یا باید مانند غزه نابود شود باید تمام مردم لبنان بسیج شوند برای نابودی اسرائیل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا نمی‌زنیم این سگ هار رو من دیگه نمی‌دونم.. ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این وحشی افسارگسیخته که داره همچنان می زنه؟ مذاکره رو لغو کنید و تنگه ها بسته بمانند. باید فشار بر این دو وحشی (آمریکا و اسرائیل) افزایش پیدا کند.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این وحشی افسارگسیخته که داره همچنان می زنه؟ مذاکره رو لغو کنید و تنگه ها بسته بمانند. باید فشار بر این دو وحشی (آمریکا و اسرائیل) افزایش پیدا کند.
۲
۳
پاسخ دادن