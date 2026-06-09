مردی که از سوی همسرش به رابطه پنهانی با یکی از زنان فامیل متهم شده بود در دادگاه با انکار ماجرا مدعی شد قربانی دسیسه برادرزنش برای نپرداختن مهریه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اوایل سال ۱۴۰۴ زن جوانی با شکایت از همسرش نریمان مدعی شد او با زن برادرم به نام فریبا رابطه پنهانی داشته است. این زن فیلم دوربینی که در خانه کار گذاشته بود را هم به پلیس ارائه داد. پس از آن برادرش - همسر فریبا- هم شکایت خود را ثبت کرد و به این ترتیب نریمان و فریبا بازداشت، اما منکر اتهام خود شدند. در ادامه هر دو متهم با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه دو شاکی پرونده خواستار اشد مجازات برای متهمان شدند.

سپس نریمان به جایگاه رفت و گفت: «این داستان از زمانی شروع شد که برادرزنم با همسرش اختلاف پیدا کرد و می‌خواستند طلاق بگیرند وقتی فریبا مهریه‌اش را اجرا گذاشت برادرزنم درخواست اعسار داد. اختلافشان ادامه داشت تا اینکه همسرم و برادرش برای اینکه فریبا را محکوم کنند و مهریه‌اش را ندهند من را قربانی کردند و با تهیه یک فیلم و چند عکس به دنبال محکومیت او بودند.»

سپس فریبا به جایگاه رفت و با تأیید اظهارات نریمان گفت: «همسرم برای اینکه مهریه‌ام را نپردازد این نقشه را کشیده با این حال من از دریافت مهریه‌ام کوتاه نمی‌آیم و تا آخرین ریال آن را می‌گیرم.»

 در پایان جلسه قضات فریبا را به ۱۰۰ ضربه شلاق و دوسال کار خدماتی در کهریزک محکوم کردند. رأی نریمان نیز بزودی صادر خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: دادگاه ، اتهام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
طرف فیلم رابطشونو داده به قاضی، اینا میگین توطئه بوده!
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگه واقعا اینطور باشه اون خواهر و برادر به جرم توطئه کثیف و ناموسب باید زنده زنده اتیششون زد
۶
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چه دروغ زیبایی
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
گناه زندگی رو نابود می کنه،بی اعتنایی به احکام خدا در طول زندگی که همه برای سعادت انسان طراحی شده،نتیجه ای جز گمراهی و هلاکت ندارد.بزرگترین مانع گناه توجه به نماز مخصوصا اول وقت و رعایت حلال و حرام است.
۵
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
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